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Ankara Haberleri: 400 dolmuş ve 100 bin yolcuya yetersiz kalır

ANKARA HABERLERİ

400 dolmuş ve 100 bin yolcuya yetersiz kalır

Doğahan GİRİTLİOĞLU
14.01.2020 - 09:10 |Son Güncelleme :

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacı Bekir Gani, Güvenpark’taki dolmuş duraklarının Kumrular Caddesi’nde yer altına taşınmasının doğru olmadığını savundu ve “400 dolmuş ve 100 bin yolcu için yetersiz kalır, Kumrular’daki otoparka sığamayız” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), Güvenpark dolmuş duraklarını Kumrular Caddesi’nde (eski Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü binası) yapılacak olan bir caminin altına taşıya proje için ilk adımı önceki gün attı. ABB Meclisi proje kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı ile imzalanacak protokole oy birliğiyle yetki verdi. Hürriyet Ankara, konuyu Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacı Bekir Gani’ye sordu. Kumrular’da yapılacak otoparkın 400 dolmuş ve 100 bin yolcu için yeterli kapasiteye sahip olmayacağını savunan Gani, “Güvenpark duraklarını olduğu noktada yer altına alalım” önerisini bir kez daha gündeme getirdi. Gani şunları kaydetti:

400 dolmuş ve 100 bin yolcuya yetersiz kalır

GÜVENPARK’TA YER ALTINA ALINMALI

“2017 yılında Güvenpark’ın altında bir minibüs terminali yapılacağı duyurulmuştu. Bu projeyi de belediye yapacaktı. Belediye bundan vazgeçerek Kumrular’a yapılacak olan caminin altına terminali almaya karar verdi. Ancak o kadar minibüs, caminin otoparkına nasıl sığacak?” Bunun hesabını nasıl yaptılar bilmiyorum. Bizden fikir almamaları, ciddi bir çalışma yapılmadan oldu bittiye getirilmesi yanlış. 400 minibüs var, sığması çok zor.

UZUN VADEDE KUMRULAR YETERLİ OLMAYACAK

“Çalışmalar sırasında Kumrular’da durabiliriz ama uzun vadede Kumrular yeterli olmaz. Orada durakların büyüklüğünü de bizim beraber hazırlamamız lazım, yine beraber çalışmamız gerek. Günde 100 bin insan sirkülasyonu var. Kumrular, vatandaşın yürüyerek gidip gelmesi açısından da sorun çıkartır. Şu an bulunduğumuz yerin(Güvenpark) altına bir terminal yapılması halinde sorun çözüme kavuşur.

BÜROKRAT MİNİBÜSÜ BİLMEZ, BİZ DİLE GETİRMELİYİZ

Mansur bey gerçekten Ankara’ya hizmet etmek için mücadele ediyor. Ama mutlaka bürokratları bizim gibi odalarla beraber çalışmalı. Bakanlık 2017 yılında bizim şimdi önerdiğimiz yer altındaki projeyi duyurduğunda, bizi çağırdı ve esnafımızın fikirlerini aldı. Odaların görüşü alınıp karar verilirse bu çalışmalar daha sağlıklı olur. Büyükşehirdeki bürokrat minibüsü bilmez ki. Bizim kurumun yıllardır çektiği sıkıntıları bizim dile getimemiz lazım.;

YÖNETMELİĞİN MUTLAKA DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Hürriyet Ankara’nın önceki gün ‘Burada Okur Yazar Köşesi’nden duyurduğu yeni dolmuş yönetmeliği ile ilgili çalışmalara da değinen Gani, “Sıkıntılar var, düzenleme yapılması lazım. Şoförlerin belirli kriterlerden geçerek çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Artık kılık, kıyafet yönetmeliği de getirilmeli. Bizim taleplerimiz bu ve bunlar gibi. Kamu yararına, toplum yararına olan şeyler. Bizden bilgi alınmadan bu yönetmelik yürürlüğe giremez diye düşünüyoruz. Mutlaka değişmesi gerekiyor. Bu konuda hem fikiriz” diye konuştu.

CAMİNİN ATLINDAKİ OTOPARKA TAŞINACAK

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın imzasıyla gelen ve oy birliğiyle kabul edilen Başkanlık Yazısı’nda, Keçiören metrosunun Kızılay’a uzatılması çalışmaları kapsamında Güvenpark’a istasyon yapılması ve tünel açma makinesinin yer altından çıkarılması için Güvenpark’taki dolmuşların taşınması gerektiği belirtildi. Bunun için de dolmuşların depolanması ve vatandaşlara hizmet verebilmesi için ilk etapta Kumrular Caddesi’nin sonunda yer alan Türkiye Diyanet Vakfı’na ait 4 bin metrekarelik alana taşınmasının, ilerleyen süreçte de bu alana yapılacak caminin altına katlı otopark yapılarak dolmuşların da burada hizmet vermesinin amaçlandığı kaydedildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 400 dolmuş ve 100 bin yolcuya yetersiz kalır hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ocak 2020 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 400 dolmuş ve 100 bin yolcuya yetersiz kalır haberi güncellenecektir.

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