40 yıllık husumet bitti

İlçenin Dağkalfat ve Susuz mahallelerinin sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 40 yıldır süren husumetin son bulması için Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ın talimatıyla komisyon kuruldu. Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Metin’in başkanlığında sorunun giderilmesi için bir araya gelen, iki mahallenin ileri gelenlerinden oluşan komisyon tarafından yürütülen çalışma sonucu husumete neden olan arazinin iki mahallenin de mağdur edilmeyeceği bir anlaşma ile bölünmesi sağlandı. Anlaşmaya varılmasının ardından ortak şekilde belirlenen sınırda, iki mahalle sakinlerinin katılımıyla tören düzenlendi. Törende iki mahalledeki vatandaşlar tokalaştı, birbirlerine sarıldı.

Yapılan anlaşmayla gönül çizgisinin oluşturulduğunu ve iki mahalleli arasında kardeşlik köprüsünün yeniden tesis edildiğini vurgulayan Acehan, şunları kaydetti:

TAPU SORUNU DA ÇÖZÜLDÜ

“Her iki köyün muhtarları, dernek başkanları ve ileri gelenlerinin kardeşçe, mutabık kaldıkları ortak çözümle, bugün 40 yıllık sorunu çözmüş bulunuyoruz. Bu güzel anlaşma için tüm destek verenleri tebrik ediyorum ve kutluyorum. İnşallah her iki köyümüz de kardeşçe, dostça, huzur, barış ve adalet içerisinde yaşar. Geçmişte kan dökülmeye varan sorunlar yaşanmıştı. Tekrar bu tür kavgalara meydan verilmemesinden gayet memnunum.” Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Metin de yapılan çalışma sonucu tapuya ilişkin sorunun da çözüme kavuştuğunu belirtti.