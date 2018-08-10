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Ankara Haberleri: 40 yıllık husumet bitti

ANKARA HABERLERİ

40 yıllık husumet bitti

Hürriyet Haber
10.08.2018 - 10:17Son Güncelleme :

Çubuk’ta iki mahalle arasındaki husumet, barışla son buldu.

Hürriyet Haber

İlçenin Dağkalfat ve Susuz mahallelerinin sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 40 yıldır süren husumetin son bulması için Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ın talimatıyla komisyon kuruldu. Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Metin’in başkanlığında sorunun giderilmesi için bir araya gelen, iki mahallenin ileri gelenlerinden oluşan komisyon tarafından yürütülen çalışma sonucu husumete neden olan arazinin iki mahallenin de mağdur edilmeyeceği bir anlaşma ile bölünmesi sağlandı. Anlaşmaya varılmasının ardından ortak şekilde belirlenen sınırda, iki mahalle sakinlerinin katılımıyla tören düzenlendi. Törende iki mahalledeki vatandaşlar tokalaştı, birbirlerine sarıldı.

Yapılan anlaşmayla gönül çizgisinin oluşturulduğunu ve iki mahalleli arasında kardeşlik köprüsünün yeniden tesis edildiğini vurgulayan Acehan, şunları kaydetti:

TAPU SORUNU DA ÇÖZÜLDÜ

“Her iki köyün muhtarları, dernek başkanları ve ileri gelenlerinin kardeşçe, mutabık kaldıkları ortak çözümle, bugün 40 yıllık sorunu çözmüş bulunuyoruz. Bu güzel anlaşma için tüm destek verenleri tebrik ediyorum ve kutluyorum. İnşallah her iki köyümüz de kardeşçe, dostça, huzur, barış ve adalet içerisinde yaşar. Geçmişte kan dökülmeye varan sorunlar yaşanmıştı. Tekrar bu tür kavgalara meydan verilmemesinden gayet memnunum.” Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Metin de yapılan çalışma sonucu tapuya ilişkin sorunun da çözüme kavuştuğunu belirtti.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 40 yıllık husumet bitti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Ağustos 2018 tarihinde saat 10 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 40 yıllık husumet bitti haberi güncellenecektir.

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