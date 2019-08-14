Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>40 çocuk buz pateniyle tanıştı

Ankara Haberleri: 40 çocuk buz pateniyle tanıştı

ANKARA HABERLERİ

40 çocuk buz pateniyle tanıştı

Hürriyet Haber
14.08.2019 - 14:04Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi, Karacaören’de yaşayan 40 çocuğu, buz pateni sporuyla tanıştırdı. 

Hürriyet Haber

Altındağ Belediyesi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Karacaören Mahallesi’nde yaşayan ve yaşları 7-17 arasında değişen 40 çocuk, Altındağ Belediyesi Buz Pisti’nde eğlence dolu bir gün yaşadı. Buz pateni sporuyla tanışan çocukların neşeli kahkahaları pistte yankılandı. Çocukların spor yapmasını sağlayarak onları sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ailelerden çocuklarını sporun farklı dallarıyla tanıştırmaları konusunda da destek istedi.  

YÜZLERİNDEKİ GÜLÜMSEME HER ŞEYE DEĞER

Altındağlı çocuklar ve gençlerin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ’daki 17 Gençlik Merkezi’ne üye gençlerimiz Yaz Okulları sayesinde, yaz tatillerini çok verimli geçiriyorlar. Pek çoğu daha önce denemediği buz pateni sporuyla tanışma imkanı buldu. Bu sporda ilerlemek isteyen, başarılı olmak isteyen gençlerimiz var. Bunları görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu imkanlardan Altındağ’daki tüm çocuklarımız faydalansın istedik. Bugün değişik bir gün yaşadılar. Çok eğlendiler, çok keyif aldılar. Onların yüzündeki gülümseme her şeye değer” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 40 çocuk buz pateniyle tanıştı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 40 çocuk buz pateniyle tanıştı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Havuzun rekortmeni

Havuzun rekortmeni

Misket oynayıp halay çektiler

Misket oynayıp halay çektiler

Yakacık’ta piknik zamanı

Yakacık’ta piknik zamanı

7 ayda 745 hayvan yuvaya kavuştu

7 ayda 745 hayvan yuvaya kavuştu

Kursiyer ürünleri AVM’de satışa çıktı

Kursiyer ürünleri AVM’de satışa çıktı

Muhtarlara bilgisayar

Muhtarlara bilgisayar

Sakarya’da üçüncü etap

Sakarya’da üçüncü etap

Sanayici baba oğuldan ‘Engelsiz Havuzlar’

Sanayici baba oğuldan ‘Engelsiz Havuzlar’

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

14 Ağustos 2019, Çarşamba
  • İmsak
    04:16
  • Güneş
    05:52
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:47
  • Akşam
    19:55
  • Yatsı
    21:24
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.