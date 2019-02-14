Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>40 bin nüfuslu Beypazarı’na 500 bin turist geliyordu

Ankara Haberleri: 40 bin nüfuslu Beypazarı’na 500 bin turist geliyordu

ANKARA HABERLERİ

40 bin nüfuslu Beypazarı’na 500 bin turist geliyordu

Sedat CENİKLİ
14.02.2019 - 16:50Son Güncelleme :

TUNUS Caddesi’ndeki Bülten Taksi Durağı’nda, 50 durak başkanının katılımıyla dün düzenlenen programda taksici esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, reklam geliri sağlamak için taksicilere tablet dağıtılacağını; ‘cep durak’ yapılacağını ve Ankara’da UBER uygulamasına ihtiyaç olmadığını açıkladı.

Sedat CENİKLİ

Yavaş, “Çılgın projeler yerine, Ankaralı’ya nasıl para kazandırırızın hesabını yaparsak bu iş olur. Niyetimiz ulaşım sektöründe çalışan vatandaşların hepsinin para kazanması, vatandaşın memnun olması” diye konuştu.

ÖZHASEKİ’Yİ DUYMAK İSTERİM

Program çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Rakibi kim? Beypazarı ile Kayseri mukayese edilir mi” sözleriyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Benim rakibim Özhaseki. Onun bu konuda bir söyleyeceği varsa duymak isterim. 40 bin nüfuslu Beypazarı’na yılda 500 bin turist geliyordu, ben bıraktığımda. Eğer o şekilde kıyasa yapacaksak; Kayseri’ye gelen turist sayısını hesap ederseniz işin boyutu ortaya çıkar.”

HERKESLE TARTIŞMAYA HAZIRIM

Özhaseki’nin, CHP lideri Kılıçdaroğu’ndan kazandığı tazminatla döner dağıtmasıyla ilgili ise, “Yorum yapmak istemiyorum. Bunlarla siyasette yol alacaklarına inanıyorsa. Zaten siyasetin dili değişti. Ben siyasette hakeret uslübünü hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Herkes proje konuşsa daha iyi olur. Ben Ankara için herkesle tartışmaya hazırım. Esnafın da Ankaralı’nın da geçim sıkıntısı var. İlk önce Ankara’nın en büyük sorunu olan ekonomik sıkıntıyı aşmak için elimizden geleni yapacağız. Diğer projeler zaten olacak. İnsanları açta açıkta bırakmamak en büyük projedir” diye konuştu.

ANKETLERDE 10 PUAN ÖNDEYİZ

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’ni ziyaret eden Yavaş, genç girişimcilerin “Anket yaptırdınız mı?” sorusuna, “Bize gelen bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 4 puan kiminde 6 puan kiminde de 10 puan öndeyiz. Geride olduğumuz anket olmadı” şeklinde cevap verdi.

40 bin nüfuslu Beypazarı’na 500 bin turist geliyordu

Önceki gün de Aydınlıkevler’de esnaf ziyaretinde bulunan Yavaş, vatandaşlar ve gençlerle özçekim yaptı.

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 40 bin nüfuslu Beypazarı’na 500 bin turist geliyordu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Şubat 2019 tarihinde saat 16 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 40 bin nüfuslu Beypazarı’na 500 bin turist geliyordu haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Tiryakiye Bosna desteği

Tiryaki'ye Bosna desteği

Sizleri düşünerek hareket ediyoruz

Sizleri düşünerek hareket ediyoruz

Engel tanımadan hayata katmalıyız

Engel tanımadan hayata katmalıyız

Keşke 3-4 aday çıksaydı

Keşke 3-4 aday çıksaydı

Ankara üstü bir hazine

Ankara üstü bir hazine

Pazara gelene çevreci torba

Pazara gelene çevreci torba

Yurttaşımızın kalbindesiniz

Yurttaşımızın kalbindesiniz

Türkmen’den mini konser

Türkmen’den mini konser

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.