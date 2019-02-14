40 bin nüfuslu Beypazarı’na 500 bin turist geliyordu

Yavaş, “Çılgın projeler yerine, Ankaralı’ya nasıl para kazandırırızın hesabını yaparsak bu iş olur. Niyetimiz ulaşım sektöründe çalışan vatandaşların hepsinin para kazanması, vatandaşın memnun olması” diye konuştu.

ÖZHASEKİ’Yİ DUYMAK İSTERİM

Program çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Rakibi kim? Beypazarı ile Kayseri mukayese edilir mi” sözleriyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Benim rakibim Özhaseki. Onun bu konuda bir söyleyeceği varsa duymak isterim. 40 bin nüfuslu Beypazarı’na yılda 500 bin turist geliyordu, ben bıraktığımda. Eğer o şekilde kıyasa yapacaksak; Kayseri’ye gelen turist sayısını hesap ederseniz işin boyutu ortaya çıkar.”

HERKESLE TARTIŞMAYA HAZIRIM

Özhaseki’nin, CHP lideri Kılıçdaroğu’ndan kazandığı tazminatla döner dağıtmasıyla ilgili ise, “Yorum yapmak istemiyorum. Bunlarla siyasette yol alacaklarına inanıyorsa. Zaten siyasetin dili değişti. Ben siyasette hakeret uslübünü hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Herkes proje konuşsa daha iyi olur. Ben Ankara için herkesle tartışmaya hazırım. Esnafın da Ankaralı’nın da geçim sıkıntısı var. İlk önce Ankara’nın en büyük sorunu olan ekonomik sıkıntıyı aşmak için elimizden geleni yapacağız. Diğer projeler zaten olacak. İnsanları açta açıkta bırakmamak en büyük projedir” diye konuştu.

ANKETLERDE 10 PUAN ÖNDEYİZ

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’ni ziyaret eden Yavaş, genç girişimcilerin “Anket yaptırdınız mı?” sorusuna, “Bize gelen bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 4 puan kiminde 6 puan kiminde de 10 puan öndeyiz. Geride olduğumuz anket olmadı” şeklinde cevap verdi.

Önceki gün de Aydınlıkevler’de esnaf ziyaretinde bulunan Yavaş, vatandaşlar ve gençlerle özçekim yaptı.