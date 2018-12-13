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Ankara Haberleri: 4. Sanayi Devrimi’ni yakalamalıyız

ANKARA HABERLERİ

4. Sanayi Devrimi’ni yakalamalıyız

Hürriyet Haber
13.12.2018 - 10:04Son Güncelleme :

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği tarafından, ‘Dünya Ticaretinde Firma Maliyetlerinin Azaltılması Rekabetin Artırılması Paneli’ düzenlendi.

Hürriyet Haber

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ile Eski Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in de katıldığı, Ankara Ticaret Odası (ATO) konferans salonundaki toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde kurdukları Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ ile gümrük kapılarının modernizasyonunu yaptıklarını hatırlattı. Yılda 6 milyon aracın geçtiği gümrüklerde gerçekleştirilen bu modernizasyonun dış ticarette rekabete katkıda bulunacağına dikkati çeken Baran, “Dünyada bütün ezberleri bozacak yeni bir sanayi devrimi yaşanıyor. 4. Sanayi Devrimi denilen bu gelişim, eşyanın menşesi, mülkiyet hakkı, patent, lisans, lojistik, yazılım ve sistem entegrasyonlarını yeniden düzenlemek zorunda bırakacak. Dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaları bir an önce tamamlamamız ve 4. Sanayi Devrimi'ni yakalamaya çalışmamız gerekiyor” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 4. Sanayi Devrimi’ni yakalamalıyız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Aralık 2018 tarihinde saat 10 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 4. Sanayi Devrimi’ni yakalamalıyız haberi güncellenecektir.

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