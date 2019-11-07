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Ankara Haberleri: 4 minibüste 97 göçmen yakalandı

ANKARA HABERLERİ

4 minibüste 97 göçmen yakalandı

AA
07.11.2019 - 16:15 |Son Güncelleme :

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 97 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık eden 4 kişi Ankara’da yakalandı.

AA

Aralarında Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu bir grubun yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Van'dan İstanbul'a gitme hazırlığında olduğu ve Ankara'dan geçecekleri bilgisini alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri takibe aldı. Polis, önceki gün Gölbaşı Kantar Uygulama Noktası'nda durumlarından şüphelenerek 4 minibüsü durdurdu. Durdurulan araçlarda, 97 düzensiz göçmen ve kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen sürücüler V.K., İ.B., S.K. ve A,Ö. yakalandı. ‘Göçmen kaçakçılığı’ iddiasıyla gözaltına alınan sürücüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 4 minibüste 97 göçmen yakalandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Kasım 2019 tarihinde saat 16 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 4 minibüste 97 göçmen yakalandı haberi güncellenecektir.

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