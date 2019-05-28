350 metreden Ayaş manzarası

Ankara’nın sebze ve meyve deposu olarak bilinen, dutu, domatesi ve kaplıcaları ile ünlü ilçesi Ayaş, son yıllarda adını yamaç paraşütü ile de duyurmaya başladı. Ankara’ya 35 dakikalık bir mesafede bulunan Ayaş Kumludoruk Tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Yamaç paraşütü sporcuları, hava şartlarının uygun olduğu günlerde 350 metre yükseklikteki tepeden uçarak, Ayaş’ın manzarasını havadan seyrediyor.

2020 OYUNLARINA ADAY OLABİLİR

Havacılık ve yamaç paraşütü uçuşları ile mesafe yarışmalarının yapılabilmesi için yeterli yüksekliğe sahip olan Kumludoruk Tepesi, 2020 Dünya Hava Oyunları’na da aday olabilecek kapasitede gösteriliyor. 2009 yılından bu yana kullanılan ve Türkiye rekorlarının da kırıldığı alan, birçok spor kulübü tarafından da eğitim pisti olarak kullanılıyor. Ankara’nın doğa ve spor turizminde tanınmasına katkı sağlayan yamaç paraşütünü desteklediklerini belirten Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, bu alanda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı planladıklarını kaydetti.

KAPSAMLI TESİS İNŞA EDİLİYOR

Kumludoruk Tepesi’ne kapsamlı bir tesis inşa ettiklerini de anlatan Başkan Demirbaş şunları söyledi: “Ayaş, doğası ve temiz havasıyla tam bir turizm merkezi. Yamaç paraşütü de bize turizmle ilgili büyük katkı sağlayacak. Kumludoruk Tepesi’nde kafe, restoran ve seyir terası olarak hizmete sunulacak olan tesisimizin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor.”

BAŞKANDAN YAMAÇ PARAŞÜTÜ DAVETİ

Yeni tesisler ve konaklama alanlarıyla, yamaç paraşütünün önemli merkezlerinden biri olmak istediklerini belirten Demirbaş, “Yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen herkesi Ayaş’a davet ediyorum. Bu tesis, ilçenin kalkınmasına hız katacak. Ayaş’ın dört mevsim spor faaliyeti merkezi olması için, projemizi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla hızla bitirip havacılık sporlarının hizmetine sunacağız” dedi.