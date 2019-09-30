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Ankara Haberleri: 320 bin hektarda ilaçlama çalışması

ANKARA HABERLERİ

320 bin hektarda ilaçlama çalışması

Hürriyet Haber
30.09.2019 - 16:31Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisindeki 25 ilçeyi de kapsayan 320 bin hektarlık alanda yıl boyu 10-15 günlük periyotlarla düzenli olarak ilaçlama yapmayı sürdürüyor.

Hürriyet Haber

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri; foseptik, rögar, çöp konteyneri, pazar yeri, hayvan besihanesi, dere yatağı, gölet ve sulak alanlar gibi vektör üremesinin yoğun olduğu noktalarda ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, rutin ilaçlama çalışmalarının dışında, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da ilçelere ilaçlama desteği sağlıyor. Ekipler; 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personelle görev yapıyor. Sivrisinek, karasinek ve haşere ile mücadelede yaz döneminde yaklaşık 9 tona yakın ilaç kullanıldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, “Mücadelede esas olarak üreme alanlarını, larvaları hedef alıyoruz. Böylece sezonda daha az ilaç kullanımı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 320 bin hektarda ilaçlama çalışması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Eylül 2019 tarihinde saat 16 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 320 bin hektarda ilaçlama çalışması haberi güncellenecektir.

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