320 bin hektarda ilaçlama çalışması

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri; foseptik, rögar, çöp konteyneri, pazar yeri, hayvan besihanesi, dere yatağı, gölet ve sulak alanlar gibi vektör üremesinin yoğun olduğu noktalarda ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, rutin ilaçlama çalışmalarının dışında, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da ilçelere ilaçlama desteği sağlıyor. Ekipler; 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personelle görev yapıyor. Sivrisinek, karasinek ve haşere ile mücadelede yaz döneminde yaklaşık 9 tona yakın ilaç kullanıldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, “Mücadelede esas olarak üreme alanlarını, larvaları hedef alıyoruz. Böylece sezonda daha az ilaç kullanımı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.