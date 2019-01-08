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Ankara Haberleri: 32 yavru köpeğe yaşam dokunuşu

ANKARA HABERLERİ

32 yavru köpeğe yaşam dokunuşu

Umut ERDEM
08.01.2019 - 14:37Son Güncelleme :

İmrahor Vadisi’nde kurduğu Patiliköy’de sokak hayvanlarına bakan hayvansever Volkan Koç, geçen günlerde ormanlık alana terk edilmiş ve donmak üzere olan 32 yavru köpeği tekrar yaşama döndürdü. Köpekler bir gecekondu kiralayan hayvansever vatandaş, soba yakıp, kıyafet giydirdi.

Umut ERDEM

Bir kamu çalışanı olan ve yedi yıldır Ankara’da sokak havyanlarına bakan Volkan Koç, olayı şöyle anlattı:
“Bir gece Patiliköy’e giderken, orman arazisinde iniltiler duyduk. Karlar altında 32 yavru vardı, üç tanesi de donarak ölmüştü. İlk gün onlara korunaklı yer yaptım. Sonra da evime yakın bir yerde gecekondu kiraladım. Sobalarını kurdum, battaniyelerini ayarladık. Dezenfekte ettik ve onları giydirdik. Kıyafetlerinin bir kısmını biz aldık, bir kısmını da gönüllüler dikti. Bir kaçı sahiplenildi. Ana hedefimiz bu köpeklerin yaşamasını sağlayıp, en kısa zamanda sahiplendirmek. Nasıl bir vicdana dayanıp toplayıp oraya attılar.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Öte yandan Etimesgut ve Kahramankazan belediyeleri de sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara mama bıraktı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, vatandaşlara seslenerek, “Lütfen bulunduğunuz bölgede gördüğünüz, karşılaştığınız sahipsiz kedi, köpek ve kuşlara yem ve su vererek hayatta kalmalarına yardımcı olun” derken, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de vatandaşlara da can dostlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 32 yavru köpeğe yaşam dokunuşu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ocak 2019 tarihinde saat 14 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 32 yavru köpeğe yaşam dokunuşu haberi güncellenecektir.

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