32 yavru köpeğe yaşam dokunuşu

Bir kamu çalışanı olan ve yedi yıldır Ankara’da sokak havyanlarına bakan Volkan Koç, olayı şöyle anlattı:

“Bir gece Patiliköy’e giderken, orman arazisinde iniltiler duyduk. Karlar altında 32 yavru vardı, üç tanesi de donarak ölmüştü. İlk gün onlara korunaklı yer yaptım. Sonra da evime yakın bir yerde gecekondu kiraladım. Sobalarını kurdum, battaniyelerini ayarladık. Dezenfekte ettik ve onları giydirdik. Kıyafetlerinin bir kısmını biz aldık, bir kısmını da gönüllüler dikti. Bir kaçı sahiplenildi. Ana hedefimiz bu köpeklerin yaşamasını sağlayıp, en kısa zamanda sahiplendirmek. Nasıl bir vicdana dayanıp toplayıp oraya attılar.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI



Öte yandan Etimesgut ve Kahramankazan belediyeleri de sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara mama bıraktı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, vatandaşlara seslenerek, “Lütfen bulunduğunuz bölgede gördüğünüz, karşılaştığınız sahipsiz kedi, köpek ve kuşlara yem ve su vererek hayatta kalmalarına yardımcı olun” derken, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de vatandaşlara da can dostlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu.