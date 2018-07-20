 300 bin Başkentli borcunu yapılandırdı

18 Mayıs 2018’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu’ndan faydalanmak isteyen 3 milyonun üzerinde Türk vatandaşı, vergi dairelerine akın etti. Ankara’da ise 300 binin üzerinde vatandaş kamuya olan borçlarını yapılandırmak üzere vergi dairelerine başvuruda bulundu. Kanundan faydalanmak için tanınan sürenin 31 Temmuz’da sona ereceğini hatırlatan Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, “Neredeyse sadece anaparayı ödeyerek borcundan kurtulacaklar var. Rasyonel olmayan beklentilerle avantajınızı riske atmayın” dedi. Karayılan Hürriyet Ankara’ya şu açıklamaları yaptı:

TARİHİN UZATILMASI KARARI YOK

Bu yapılandırma yasanını tekrar etmesi gibi bir çıkarım yapmak doğru değil. Şuan zaten hali hazırda mevcut. Elde olanla yetinmek en rasyonel yaklaşım olacaktır. Başvuran herkes için olumlu sonuçları zaten doğurmakta. İlerde uyumlu mükellefler için yüzde 5’lik bir indirim getiriyoruz. 31 Temmuz kaçmaması gereken bir tarih. Uzatılıp, uzatılmayacağı konusuna gelecek olursak, şuan itibariyle öyle bir karar yok. Beklemenin bir avantajı yok. Rasyonel olmayan beklentilerle riske atmaya gerek yok.

PEŞİN ÖDEMEDE FAİZ İNDİRİMİ

‘Peşin ödeyim’ denirse faizlerin yüzde 97’ler seviyesinde azalma durumu var. Borç türüne göre neredeyse sadece anaparayı ödeyerek borcundan kurtulacaklar var. Eğer bu idari bir para cezasıysa, yüzde 25’inde bir indirim yapacağız. ‘Ben ilk taksit süresi içerisinde değil de ancak 2 taksitte ödeyebilirim’ diyen mükelleflerimiz, hesapladığımız ana para üzerinden güncellemenin yüzde 50’si kadar indirim uygulamamız söz konusu olacak. Eğer bu bir cezaysa bu kez yüzde 25 değil, yüzde 12.5 olacak. Yani 1 ve 2. taksitte borçlarını ödeyen mükelleflerimize büyük bir avantaj sağlanmış olacak

KASIM BAŞVURLARI VERGİLENDİRİLECEK

Yurt içi ve yurt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasıyla konusunda da 31 Temmuz önemli. 31 Temmuz’a kadar yapılacak olan başvurular yüzde 2 avantaj sağlayacak. Çünkü 31 Temmuz’dan, kasım sonuna kadar olacak başvurular da yüzde 2 vergilendirme söz konusu. Süre azaldı bu yüzden vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Son haftayı bekleyen çok kimse var, son haftayı kovalamanın bir anlamı yok zaten biz mayıs ayında o kanun yayınlandığında, zamların süresi hesaplanmış oldu.

ANKARA’DA MÜKELLEFLERİN YÜZDE 75’İ BAŞVURDU

Ankara’da 400 bin civarı aktif gelir vergisi mükellefi olduğunu ve bunlardan 300 bin kişinin yapılandırma için başvurduğuna dikkat çeken Karayılan, “Ankara yapılandırma konusunda iyi bir noktada, geçmişteki yapılandırmalarda olduğu gibi. Başvurması kolay. İnternetten, daireye gelip, e-devlet üzerinden, başvurma yapılabiliyor. Ödemeleri kredi kartıyla, yani vergi dairesine gitmeden gerçekleştirmek mümkün. Zaten 3’te 2’sini internetten, 3’te 1’ini manuel alıyoruz. Davadan vazgeçme dediğimiz, ıslak imzalı bir dilekçe gerekmeyen bütün başvurular internet üzerinden gerçekleşiyor” diye konuştu.

ÖĞRENİM KREDİLERİNİ KAPSIYOR

7143 Sayılı Kanun ile vergi borçlarının yanı sıra, çok sayıda vatandaşı ilgilendiren; trafik, askerlik, seçim, nüfus para cezalarını, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre verilen para cezaları ile karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle verilen para cezalarını, yapılandırılıyor. Öğrencilerin öğrenim kredisi borçları ile vatandaşların ecrimisil borçları da kanuna göre yapılandırıyor.

PEŞİN ÖDEMENİN AVANTAJI

2014 yılından bin lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir vatandaşın 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla 723 lira gecikme zammı ödemesi gerekiyor. Yapılandırmaya başvurup peşin ödemeyi seçerse, bin 723 lira yerine toplam bin 22 liraya borcunu kapatabiliyor. Başka bir örnekle 2015 yılından 500 lira Trafik Para Cezası borcu olan vatandaşın, 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ayrıca 950 lira faiz borcu bulunuyor. Yapılandırmada peşin ödemeyi seçerse, para cezası aslından da yüzde 25 indirim yapılarak bin 450 lira yerine 382 liraya düşüyor.

BAKANLIK: YENİ YAPILANDIRMA YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir yapılandırma ya da borç ötelemesi orta vadeli projeksiyonlarında yer almadığını bildirmişti. Bakan Albayrak’ın yaptığı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır” ifadelerine yer verilmişti.