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Ankara Haberleri: 30 yıllık hatta yenileme çalışması

ANKARA HABERLERİ

30 yıllık hatta yenileme çalışması

Hürriyet Haber
21.01.2020 - 09:28 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kentin birçok noktasında eskiyen, yıpranan ya da ekonomik ömrünü tamamlayan su ve kanalizasyon borularını yenileme çalışması yapıyor.

Hürriyet Haber

Son olarak OSTİM-Batıkent bölgesini besleyen ancak sık sık arızalanan ana isale hattının büyük bir bölümünü yenilendi. Arıza nedeniyle su kesintilerine ve tonlarca su kaybına neden olan 30 yıllık ana isale hattının 1997 metrelik kısmı, ekipler tarafından yenisiyle değiştirildi. ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Daire Başkanı Ekrem Akçul, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: “Yapmış olduğumuz çalışmayla sıkıntıların çoğu azalacak ve OSTİM-Batıkent mahallelerine su daha verimli şekilde verilmeye başlayacak. Daha önce borular çok derinden, vatandaş parsellerinin ve yeşil alanların içerisinden geçtiği için müdahale şansı zor oluyordu. Bizim yaptığımız 2 kilometrelik deplase imalatı ve yenileme çalışmasıyla artık daha rahat müdahale edilebilecek. Ek vanalar koyduk ve bu vanalar sayesinde suyu kesilen bölgelerin de sayısı azalacak. Normalde haziran ayında bitmesi planlanan bir çalışmayken, ASKİ ekiplerinin özverili çalışmasıyla bir günde tamamlandı.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 30 yıllık hatta yenileme çalışması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ocak 2020 tarihinde saat 09 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 30 yıllık hatta yenileme çalışması haberi güncellenecektir.

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