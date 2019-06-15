30 yıldır kan bağışlıyor

Ankara'da yaşayan iş insanı Uğur Akçay, Türk Kızılay'a 30 yılda 65 ünite, üniversite ve devlet hastaneleri ile diğer kurumlara da 20 ünite kan bağışı yaptı. Akçay, “Kan bağışında bulunmak büyük gurur kaynağı. Vicdani bir haz duygusu oluşturuyor. Bunun yanı sıra sağlıklı bir bünye için de kan bağışı zinde tutuyor” dedi. Türk Kızılay tarafından yapılan kan bağışı çağrılarına hiç duyarsız kalmadığının altını çizen Akçay, şöyle konuştu:
GENÇLERİMİZ DUYARSIZ KALMASIN
“O sırada kendim veremesem bile mutlaka yakınlarıma o paylaşımları gönderiyorum. Tüm vatandaşlarımıza, özellikle de gençlerimiz kan ve kan ürünlerine duyarsız kalmasınlar. Herkes bir gün kendileri için olmasa bile yakınları için kan ürünlerine ihtiyaç duyacaktır.”
BAĞIŞÇILARIMIZA MİNNETTARIZ
Bir insanın kan ihtiyacının ancak başka bir insan tarafından karşılanabileceğine dikkati çeken Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışında bulunanlara hitaben, “Bu yüce duyguyla tanımadığı insanların şifasına vesile olan tüm bağışçılarımıza minnettarız. Uğur Bey'e de şifa oldukları insanlar adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yaptığı kan bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından Akçay’a üç madalya, bir plaket verildi.
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