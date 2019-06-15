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Ankara Haberleri: 30 yıldır kan bağışlıyor

ANKARA HABERLERİ

30 yıldır kan bağışlıyor

Duygu YENER-AA
15.06.2019 - 15:07Son Güncelleme :

Üniversite yıllarında geçirdiği trafik kazası sonrasında yakın arkadaşını kan bulunamadığı için kaybeden Uğur Akçay, yaşadığı acı olay nedeniyle 30 yıldır Türk Kızılay'a düzenli kan bağışı yapıyor.

Duygu YENER-AA

Ankara'da yaşayan iş insanı Uğur Akçay, Türk Kızılay'a 30 yılda 65 ünite, üniversite ve devlet hastaneleri ile diğer kurumlara da 20 ünite kan bağışı yaptı. Akçay, “Kan bağışında bulunmak büyük gurur kaynağı. Vicdani bir haz duygusu oluşturuyor. Bunun yanı sıra sağlıklı bir bünye için de kan bağışı zinde tutuyor” dedi. Türk Kızılay tarafından yapılan kan bağışı çağrılarına hiç duyarsız kalmadığının altını çizen Akçay, şöyle konuştu:

GENÇLERİMİZ DUYARSIZ KALMASIN

“O sırada kendim veremesem bile mutlaka yakınlarıma o paylaşımları gönderiyorum. Tüm vatandaşlarımıza, özellikle de gençlerimiz kan ve kan ürünlerine duyarsız kalmasınlar. Herkes bir gün kendileri için olmasa bile yakınları için kan ürünlerine ihtiyaç duyacaktır.” 

 BAĞIŞÇILARIMIZA MİNNETTARIZ

Bir insanın kan ihtiyacının ancak başka bir insan tarafından karşılanabileceğine dikkati çeken Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışında bulunanlara hitaben, “Bu yüce duyguyla tanımadığı insanların şifasına vesile olan tüm bağışçılarımıza minnettarız. Uğur Bey'e de şifa oldukları insanlar adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yaptığı kan bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından Akçay’a üç madalya, bir plaket verildi.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 30 yıldır kan bağışlıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Haziran 2019 tarihinde saat 15 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 30 yıldır kan bağışlıyor haberi güncellenecektir.

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