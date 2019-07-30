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Ankara Haberleri: 3 yıl sonra yeniden

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3 yıl sonra yeniden

Sedat CENİKLİ
30.07.2019 - 17:33Son Güncelleme :

2016’da Otonomi’ye taşınan 2’nci el oto galerilerin yeniden şehir içine dönmeye başladığını belirten Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, “30’a yakın oto galerici Otonomi’den çıkıp tekrar şehrin içinde ofis tuttu, yeniden yer açtılar. Farklı tabelalar altında satışlara devam ediyorlar” dedi.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla 2016’da OTONOMİ’ye taşınan 2’nci el otomobil satışı yapan galeriler, aradan geçen 3 yılın ardından yeniden şehir içine dönmeye başladı. Önceki yıllarda da oto galerilerin yoğun olduğu Çankaya Emek Mahallesi’nde vatandaşlar, son dönemde ‘gayrimenkul şirketi, emlak ofisi ya da işkolu belirtilmeyen tabelalar’ın asılı olduğu işyerlerinde otomobil satışı yapıldığını iddia etti. İddiaların doğru olduğunu belirten Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç ise, “30’a yakın oto galerici, Otonomi’den çıkıp tekrar şehrin içinde ofis, home ofis tuttular. Yeniden yer açtılar. Farklı tabelalar altında satışlara devam ediyorlar. Şu anki doluluk oranımız yüzde 85 civarında. Toplam 551 iş yerimiz var ve daha önce 480’i doluydu. Bu taşınmalarla birlikte 450’lere düştü. Şehrin içinde tekrar mantar gibi galeri açılıyor” diye konuştu. İçişleri Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine de çağrıda bulunan Erkoç, şunları söyledi:

3 yıl sonra yeniden

OTONOMİ’YE GİDENLER CEZALANDIRILIYOR

“Maalesef şu anda İçişleri Bakanlığı genelgeleri uygulanmıyor. 2007, 2008, 2009, 2010 yıllarında İçişleri Bakanlığı genelgeler çıkarttı. ‘Artık apartman altında galeri kesinlikle olmayacak, sokaklardan galeriler kalkacak, vatandaşımız rahat edecek’ dedi. O dönem, genelgenin iptali için dava açtık ve kaybettik. Sonra belediyeler iş yerlerimizi kapatmaya geldi; bir dava da ona açtık ve yine kaybettik. Biz de gidip arsa satın aldık ve Otonomi yaptık. Bu yalnız Ankara’nın meselesi değil. Bu İçişleri’nin genelgesi, yani tüm Türkiye’de geçerli. Çoğu ilde otonomi gibi projeler yapıldı. Fakat şu an Otonomi’ye gidenler cezalandırılıyor.

BAKANLIK’A, VALİLİK’E, BELEDİYELERE TEPKİ

Belediyeler de görevini yapmıyorlar. Önce genel seçimler, sonra da belediye seçimleri var diye kimse sesini çıkartmadı. Şu anda Bakanlık, Valilik, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri görevlerini yapmıyorlar. Uygulamaların hepsi unutuldu, hepsi bitti. Yani herkeste yerimi bulayım, oturayım durumu oldu. Belediyelerin başkanları, zabıta daire başkanları değiştirildi. Ama yani artık sistem oturdu. Uygulamaları lazım ama uygulamıyorlar.”

3 yıl sonra yeniden

TARTIŞMALAR YAŞANDI TOMA’LAR KATILDI

Başkent’te, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 15 Ocak 2016’da oy birliğiyle alınan kararla şehir içinde 2’nci el otomobil satışı yapan galerilere, şehir dışına taşınmaları için 1 Mart 2016’ya kadar süre verildi. Oto galerilerin bir kısmı bu 45 günlük sürede Otonomi’ye taşınırken, diğerleri faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. 1 Mart itibarıyla ise Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri, ‘ruhsat iptali, mühürleme’ işlemlerine başladı. Zabıtalar ile galericiler arasında tartışmalara da sebep olan uygulamalardan bazılarına TOMA ve çevik kuvvet de katıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 3 yıl sonra yeniden hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 17 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 3 yıl sonra yeniden haberi güncellenecektir.

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