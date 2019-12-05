3 ev küle döndü

İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan gecekonduların bitişiğindeki evler tahliye edilirken, itfaiye erleri yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri yangın başladığı esnada birkaç kişinin bölgeden koşarak uzaklaştığını söylerken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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