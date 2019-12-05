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Ankara Haberleri: 3 ev küle döndü

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3 ev küle döndü

Caner ÜNVER/DHA
05.12.2019 - 17:25 |Son Güncelleme :

Altındağ Gültepe Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki 3 metruk gecekonduda, önceki gece yangın çıktı.

Caner ÜNVER/DHA

İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan gecekonduların bitişiğindeki evler tahliye edilirken, itfaiye erleri yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri yangın başladığı esnada birkaç kişinin bölgeden koşarak uzaklaştığını söylerken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 3 ev küle döndü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Aralık 2019 tarihinde saat 17 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 3 ev küle döndü haberi güncellenecektir.

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