3 başlıkta Meclis analizi

1) Meclis grupları, ‘Yerelde siyaset değil, hizmet yarışır’ realitesine geri dönmeli.

2) Şirketlerle ilgili yetkinin Meclis’e devredilme talebi ‘mağduriyet’ doğurur. Muhalefet önce Yavaş’a şans vermeli, yanlış karar aldığı noktada sesini yükseltmeli.

3) Meclis oturumunda Yavaş’ın üslubu yumuşaktı. Tansiyon yükselse, düşürmek de, Meclis’i tribüne çevirmemek de en başta ‘kazananın ve etrafının’ sorumluluğunda.



