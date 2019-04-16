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Ankara Haberleri: 3 başlıkta Meclis analizi

ANKARA HABERLERİ

3 başlıkta Meclis analizi

Hürriyet Haber
16.04.2019 - 09:17Son Güncelleme :

İkinci gününde itiş kakış görüntüleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne hiç yakışmadı.

Hürriyet Haber

1) Meclis grupları, ‘Yerelde siyaset değil, hizmet yarışır’ realitesine geri dönmeli.
2) Şirketlerle ilgili yetkinin Meclis’e devredilme talebi ‘mağduriyet’ doğurur. Muhalefet önce Yavaş’a şans vermeli, yanlış karar aldığı noktada sesini yükseltmeli.
3) Meclis oturumunda Yavaş’ın üslubu yumuşaktı. Tansiyon yükselse, düşürmek de, Meclis’i tribüne çevirmemek de en başta ‘kazananın ve etrafının’ sorumluluğunda.

İlk oturumun günahı olmazİlk oturumun günahı olmaz

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 3 başlıkta Meclis analizi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Nisan 2019 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 3 başlıkta Meclis analizi haberi güncellenecektir.

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