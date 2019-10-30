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Ankara Haberleri: 29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı

ANKARA HABERLERİ

29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı

Hürriyet Haber
30.10.2019 - 17:10 |Son Güncelleme :

Ankara’da 29 Ekim sabahı resmi törenlerle başlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlamaları akşam da devam etti. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde 7’den 70’e binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ve meşalerle yürüdü.  

Hürriyet Haber

ALTINDAĞ

29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı
Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte 96 genç meşaleli, Birinci Meclis’ten İkinci Meclis binasına kadar yürüdü.

ÇANKAYA

29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 96. yaşını Anıtpark’ta kutladı. Bahçelievler 7. Cadde’den başlayan meşaleli yürüyüşe katılan vatandaşlar, Anıtpark’ta sahne alan Athena grubunun konseriyle coştu.

ETİMESGUT

29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı
Etimesgut Belediyesi’nin programına katılan coşkulu kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Şeker Mahallesi’nden başlayarak, Atatürk Meydanı’na yürüdü. Sevilen şarkıcı Kıraç yürüşün sonunda Cumhruiyet coşkusuna söylediği şarkılarla ortak oldu.

KEÇİÖREN

29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı
Keçiören Belediyesi 5 kilometrelik kortej yürüyüşü ve fener alayıyla ‘Cumhuriyet’ coşkusunu yaşattı. Kutlamalara klasik otomobillerin yanı sıra çaldığı marşlarla bando takımı da eşlik etti.

MAMAK

29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı
Mamak Belediyesi’nin düzenlediği programda Türk bayrağı ve yakılan meşalelerle Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Ankara Seğmenleri, sinsin ateşiyle programa renk kattı.

YENİMAHALLE

29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı
Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler Ragıp Tüzün Parkı’ndaki meşaleli yürüyüşle başladı. İlçe sakinleri açtıkları dev bayrakla yürüdü.

29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı
Ünlü şarkıcı Cem Adrian da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ekim 2019 tarihinde saat 17 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı haberi güncellenecektir.

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