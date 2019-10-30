29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı

ALTINDAĞ
Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte 96 genç meşaleli, Birinci Meclis’ten İkinci Meclis binasına kadar yürüdü.
ÇANKAYA
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 96. yaşını Anıtpark’ta kutladı. Bahçelievler 7. Cadde’den başlayan meşaleli yürüyüşe katılan vatandaşlar, Anıtpark’ta sahne alan Athena grubunun konseriyle coştu.
ETİMESGUT
Etimesgut Belediyesi’nin programına katılan coşkulu kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Şeker Mahallesi’nden başlayarak, Atatürk Meydanı’na yürüdü. Sevilen şarkıcı Kıraç yürüşün sonunda Cumhruiyet coşkusuna söylediği şarkılarla ortak oldu.
KEÇİÖREN
Keçiören Belediyesi 5 kilometrelik kortej yürüyüşü ve fener alayıyla ‘Cumhuriyet’ coşkusunu yaşattı. Kutlamalara klasik otomobillerin yanı sıra çaldığı marşlarla bando takımı da eşlik etti.
MAMAK
Mamak Belediyesi’nin düzenlediği programda Türk bayrağı ve yakılan meşalelerle Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Ankara Seğmenleri, sinsin ateşiyle programa renk kattı.
YENİMAHALLE
Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler Ragıp Tüzün Parkı’ndaki meşaleli yürüyüşle başladı. İlçe sakinleri açtıkları dev bayrakla yürüdü.
Ünlü şarkıcı Cem Adrian da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
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