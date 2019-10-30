29 Ekim akşamını Ay-Yıldız aydınlattı

Ankara’da 29 Ekim sabahı resmi törenlerle başlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıldönümü kutlamaları akşam da devam etti. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde 7’den 70’e binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ve meşalerle yürüdü.

Hürriyet Haber