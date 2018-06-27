Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Olta balıkçılığı için 29 bin sazan

Ankara Haberleri: Olta balıkçılığı için 29 bin sazan

ANKARA HABERLERİ

Olta balıkçılığı için 29 bin sazan

Hürriyet Haber
27.06.2018 - 16:18Son Güncelleme :

Kentteki göl ve göletlere 29 bin yavru sazan bırakmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, olta balıkçılığının önemli bir aktiviteye dönüşmesini de hedefliyor.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün birlikte yürüttükleri ‘Göl ve Göletlerin Balıklandırılması Projesi’ kapsamında, Antalya Kepez Üretim Tesisleri’nde üretilen sazan yavruları, ilk olarak Mavi Göl’e (Bayındır Barajı) salındı.

EKOLOJİK SİSTEMİ CANLI TUTACAK

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Mavi Göl’de katıldığı balıklandırma çalışmasında, proje ile hem ekolojik sistemi canlı tutarak yaban su hayatının devamını sağlamayı hem de sportif olta balıkçılığını geliştirerek bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.


SIRADA 11 NOKTA DAHA VAR

Balıklandırma faaliyetleri çerçevesinde; Üçbaş, Çeştepe, Kırköy, Yukarı Karaören, Karacaören, Göksu, Sorgun, Temelli, Bucuk, Kızılca göletleri ve Karagöl’e sazan bırakılacak.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Olta balıkçılığı için 29 bin sazan hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2018 tarihinde saat 16 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Olta balıkçılığı için 29 bin sazan haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Bursa ve Yalova çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı

Yerel haberler

Erdoğan ve Bahçeli Külliye'de görüştü

Yerel haberler

Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti (Ek) 

Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeliyi kabul etti

Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti 

Şüpheliyle Eylülün babası kızın kaybolduğu gün görüşmüş (3)

Şüpheliyle Eylül'ün babası kızın kaybolduğu gün görüşmüş (3)

Yerel haberler

ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU 

Meclise ilk kaydı Çankırı milletvekilleri yaptırdı

Meclis'e ilk kaydı Çankırı milletvekilleri yaptırdı

Yerel haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kaybolan çocuklarla ilgili açıklama

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

28 Haziran 2018, Perşembe
  • İmsak
    03:20
  • Guneş
    05:15
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:54
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:15
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri