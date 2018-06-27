Olta balıkçılığı için 29 bin sazan

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün birlikte yürüttükleri ‘Göl ve Göletlerin Balıklandırılması Projesi’ kapsamında, Antalya Kepez Üretim Tesisleri’nde üretilen sazan yavruları, ilk olarak Mavi Göl’e (Bayındır Barajı) salındı.

EKOLOJİK SİSTEMİ CANLI TUTACAK

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Mavi Göl’de katıldığı balıklandırma çalışmasında, proje ile hem ekolojik sistemi canlı tutarak yaban su hayatının devamını sağlamayı hem de sportif olta balıkçılığını geliştirerek bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.



SIRADA 11 NOKTA DAHA VAR

Balıklandırma faaliyetleri çerçevesinde; Üçbaş, Çeştepe, Kırköy, Yukarı Karaören, Karacaören, Göksu, Sorgun, Temelli, Bucuk, Kızılca göletleri ve Karagöl’e sazan bırakılacak.