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Ankara Haberleri: 25 yıl sonra yönetim değişti

ANKARA HABERLERİ

25 yıl sonra yönetim değişti

Sedat CENİKLİ
31.12.2019 - 15:35 |Son Güncelleme :

Ve koca bir yılı daha geride kaldı. Hürriyet Ankara, 2019 yılında da tarafsız, eşitlikçi ve güvenilir haberleriyle kentin nabzını tuttu. 2019’da Ankara’da yaşananları, siz okurlarımız için derledik. İşte yılın satır başları ve tarih tarih yaşanan olaylar.

Sedat CENİKLİ

Başkent Ankara’da geçen yılın şüphesiz en önemli gündemi, 31 Mart yerel seçimleriydi. 3 milyon 362 bin 639 Ankaralı, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını belirlemek için 31 Mart günü sandık başına gitti. Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş, yüzde 50.93’lük oy oranı ile Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki’yi geride bıraktı. Ankara’da 25 yıl sonra yerel yönetim değişti. Öte yandan kentte 25 ilçenin 19’unu AK Parti kazandı. CHP ve MHP de 3’er ilçe belediyesini aldı.

* SUYA YÜZDE 30 İNDİRİM(15 OCAK)

Ankara’da şebeke suyu fiyatında yüzde 30 indirime gidildi. Tüm konut ve işyerlerini kapsayan indirim, 21 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

* ATÖLYEDE BEŞ İŞÇİ ÖLDÜ(17 OCAK)

Siteler’de elektrikli ısıtıcının kablosundan çıkan yangından, atölyenin üst katına kaçarak kurtulmaya çalışan Suriyeli 5 işçi, hayatını kaybetti.

25 yıl sonra yönetim değişti

* ÇAYYOLU’NDAN BİN SİNCAN’DA İN(16 ŞUBAT)

Başkent metrolarından aktarmasız ulaşım dönemi test aşamasında da olsa başladı. Kızılay’ı ara durak haline getiren yeni uygulama ile trenler, Koru ve OSB-Törekent istasyonları arasında kesintisiz sefer gerçekleştiriyor.

25 yıl sonra yönetim değişti

* BİR TARİH KÜL OLDU(5 MART)

Hamamönü’ndeki tarihi konakta çıkan ve bitişiğindeki iki konağa da sıçrayan yangında tarihi konak tamamen yandı.

25 yıl sonra yönetim değişti

* ASAYİŞ BERKEMAL(13 MART)

Kale Mahallesi’nde gezen ve bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, ‘uyuşturucuyla mücadele’ konusunda son derece kararlı olduklarını söyledi.

25 yıl sonra yönetim değişti

* ŞEHİR HASTANESİ HİZMETTE(14 MART)

Ankara Şehir Hastanesi’nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

25 yıl sonra yönetim değişti

* İHMALİN SONU FACİA(29 MART)

İskitler Ata sanayi Sitesi’ndeki metruk binada çıkan yangında Afgan uyruklu 5 atık toplayıcı öldü, 12 kişi de yaralandı.

25 yıl sonra yönetim değişti

* YAVAŞ DÖNEMİ(1 NİSAN)

Başkent Ankara’da 25 yıl sonra yerel yönetim değişti. İpi göğüsleyen Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş, “Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız” dedi.

25 yıl sonra yönetim değişti

* TEŞEKKÜRLE DEVRALDI(8 NİSAN)

Eski Başkan Mustafa Tuna’ya teşekkür ederek görevi devralan Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk mesajında, “Bugünden itibaren herkesin belediye başkanı oluyoruz” dedi.

25 yıl sonra yönetim değişti

* KİRALIK KATLİAM(9 NİSAN)

Batıkent’te ‘zehirli tavuk etiyle’ 16 sokak köpeğinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Levent Ö.’nün, iki kişiye ‘para ve zehirli tavuk etlerinin olduğu poşetler vererek köpekleri zehirlettiği’ iddia edildi.

25 yıl sonra yönetim değişti

* ANAFARTALAR YIKILMAYACAK(23 MAYIS)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce yıkım kararı alınan ve akıbeti merak edilen Anafartalar Çarşısı konusunda ilk kez konuştu: “Yıkmayı düşünmüyoruz.”

25 yıl sonra yönetim değişti

* SAĞANAĞA TESLİM(10 HAZİRAN)

Başkent’te üç kişinin yaşamını yitirdiği kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınları, gözleri kentin altyapı sorununa çevirdi.

25 yıl sonra yönetim değişti

* ÖĞRENCİ TARİFESİ(15 HAZİRAN)

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara’da öğrenim gören öğrenciler için ‘öğrenci evlerinin su ve atık su tarife bedelinin yüzde 50 indirimli uygulanması’ yönünde karar aldı.

25 yıl sonra yönetim değişti

* EGO OTOBÜSÜ YAYALARA ÇARPTI: 2 YARALI(29 TEMMUZ)

Kızılay’da, yayalara yeşil ışık yandığı sırada hareket eden EGO otobüsü iki kişiye çarptı.

25 yıl sonra yönetim değişti

* ULAŞIMA ZAM GELDİ(30 AĞUSTOS)

Ankarakart ile yapılan tam binişler 2.50 TL’den 3.25 TL’ye yükseltildi. 1.75 TL olan indirimli biniş ücreti ise değişmedi.

25 yıl sonra yönetim değişti

* TAKSİMETRE DE ZAMLI AÇILACAK (4 EYLÜL)

Taksimetre açılış ücreti 4 TL’den 4.60 TL’ye yükseltildi.

25 yıl sonra yönetim değişti

* VİCDANSIZLAR(12 EYLÜL)

İncek’te 6 köpek zehirli tavuk eti ve sosisle öldürüldü.

25 yıl sonra yönetim değişti

* VİCDANINI SOKAĞA ATTI(17 EYLÜL)

Gölbaşı’nda sahibinin tedavi masrafını karşılayamadığı için yaralı halde sokağa terk ettiği at öldü.

25 yıl sonra yönetim değişti

* YİNE DURAĞA DALDI(30 EYLÜL)

Mamak Caddesi’nde seyir halinde olan 220 hat numaralı Baki A. yönetimindeki özel halk otobüsü, durakta bekleyen vatandaşların arasına daldı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

* MAHKEMELERE TEK ÇATI(30 EKİM)

Ankara’da altı farklı yerde hizmet veren mahkemeleri tek çatı altında toplayacak olan ‘Ankara Yeni Adalet Sarayı’nın proje protokolünü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzaladı.

25 yıl sonra yönetim değişti

* ALEVLER GÖĞE YÜKSELDİ(3 KASIM)

Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, kimliği belirsiz kişilerce çatı kısmındaki malzemeler üzerinde yakılan ateş nedeniyle küle döndü.

25 yıl sonra yönetim değişti

* 3 MİLYON GİTTİ 3 MİLYON KALDI(4 KASIM)

Mogan Gölü’nden 3 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kalan 3 milyon metreküple ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

* 1 TL İPTAL(24 KASIM)

Kentte ‘24 saati 1 TL’ olarak uygulanan otopark tarifesiyle ilgili Ankara Bölge Mahkemesi, ‘kısa süreli otopark kullanımlarını azalttığı ve trafiği olumsuz etkilediği’ gerekçesiyle iptal kararı aldı.

25 yıl sonra yönetim değişti

* EVREN YERİNE ÇIKINAĞIL(26 KASIM)

Adını Kenan Evren’den alan Ankara’nın ‘Evren’ ilçesi için AK Parti, “Çıkınağıl olarak değiştirilsin” teklifini dün TBMM’ye sundu.

* DEMİR AT İÇİN 6 HAT(26 KASIM)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6 etaptan oluşan 53.6 kilometrelik ‘Bisiklet Yolu Projesi’ ile trafiği de rahatlatmak istediklerini söyledi.

25 yıl sonra yönetim değişti

* İTFAİYENİN DAR SOKAKLA İMTİHANI(19 ARALIK)

2’nci el eşya satan çok sayıda iş yerinin bulunduğu İtfaiye Meydanı Yapıncak Sokak’taki iki katlı bir binada çıkan yangın, iki saatte kontrol altına alınabildi.

25 yıl sonra yönetim değişti

* KIZILCA GÜN DİRİLİŞİ(27 ARALIK)

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara’ya gelişinin 100’üncü yıl dönümü kentte coşkuyla kutlandı. Tarihe ‘Kızılca Gün’ diye yazılan bu diriliş günü için Hürriyet Ankara da 27 Aralık özel gazetesi hazırladı.

25 yıl sonra yönetim değişti

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 25 yıl sonra yönetim değişti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde saat 15 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 25 yıl sonra yönetim değişti haberi güncellenecektir.

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