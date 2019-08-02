25 ilçe ‘İyi ki Geldin’ diyecek

27 Aralık günü yapılacak etkinliklerin tüm paydaşlarla birlikte tek merkezden düzenlenerek daha büyük ve etkili bir tören gerçekleştirilmesini amaçladıklarını söyleyen Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Anadol, şunları söyledi: “Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, hem Ankara hem de Türkiye tarihi açısından büyük önem taşıyor. Bize de bugünü layıkıyla kutlamak düşüyor. 27 Aralık 1919’da tüm Ankara halkı, Atatürk‘ü Seymen Alayı ile nasıl karşıladıysa, bugün Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılında aynı çoşkuyu yaratmayı atalarımıza ve bağımsızlık uğrunda canını feda eden bütün şehitlerimize borçluyuz. Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması için 25 ilçemizde tüm Ankara halkının dahil olacağı bir etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ankara Kent Konseyi, ‘İyi ki Geldin’ teması altında 7’den 70’e herkesi içerisine katacak bir organizasyonun çalışmaları için adımlar atmaya devam edecek.”