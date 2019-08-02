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Ankara Haberleri: 25 ilçe ‘İyi ki Geldin’ diyecek

ANKARA HABERLERİ

25 ilçe ‘İyi ki Geldin’ diyecek

Hürriyet Haber
02.08.2019 - 15:04Son Güncelleme :

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılını kutlamak için çalışmalara başladı.

Hürriyet Haber

27 Aralık günü yapılacak etkinliklerin tüm paydaşlarla birlikte tek merkezden düzenlenerek daha büyük ve etkili bir tören gerçekleştirilmesini amaçladıklarını söyleyen Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Anadol, şunları söyledi: “Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, hem Ankara hem de Türkiye tarihi açısından büyük önem taşıyor. Bize de bugünü layıkıyla kutlamak düşüyor. 27 Aralık 1919’da tüm Ankara halkı, Atatürk‘ü Seymen Alayı ile nasıl karşıladıysa, bugün Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılında aynı çoşkuyu yaratmayı atalarımıza ve bağımsızlık uğrunda canını feda eden bütün şehitlerimize borçluyuz. Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması için 25 ilçemizde tüm Ankara halkının dahil olacağı bir etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ankara Kent Konseyi, ‘İyi ki Geldin’ teması altında 7’den 70’e herkesi içerisine katacak bir organizasyonun çalışmaları için adımlar atmaya devam edecek.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 25 ilçe ‘İyi ki Geldin’ diyecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 25 ilçe ‘İyi ki Geldin’ diyecek haberi güncellenecektir.

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