25 araç zincirleme çarpıştı

Ankara genelinde kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla bazı ana güzergâhlarda buzlanma oluştu.

Yenimahalle’den Ulus istikametine giderken Batı Bulvarı üzerinde aralarında otomobil, kamyonet ve minibüslerin de bulunduğu 25 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Batı Bulvarı'nın bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.