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Ankara Haberleri: 25 araç zincirleme çarpıştı

ANKARA HABERLERİ

25 araç zincirleme çarpıştı

AA
27.12.2018 - 17:08Son Güncelleme :

Başkent’te, gizli buzlanma nedeniyle 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralandı.

AA

Ankara genelinde kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla bazı ana güzergâhlarda buzlanma oluştu.
Yenimahalle’den Ulus istikametine giderken Batı Bulvarı üzerinde aralarında otomobil, kamyonet ve minibüslerin de bulunduğu 25 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Batı Bulvarı'nın bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 25 araç zincirleme çarpıştı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Aralık 2018 tarihinde saat 17 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 25 araç zincirleme çarpıştı haberi güncellenecektir.

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