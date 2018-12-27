Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>23 senelik saz ustası sabırla üretiyor

Ankara Haberleri: 23 senelik saz ustası sabırla üretiyor

ANKARA HABERLERİ

23 senelik saz ustası sabırla üretiyor

Sedat CENİKLİ
27.12.2018 - 09:54Son Güncelleme :

23 senelik el yapımı saz ustası Dündar Altun, sabırla uğraşarak dengesini sağladığı sazları için “Bu bizim kültürümüz, sanatımız” diyerek, çırak yetişmemesinden dert yanıyor: “Maalesef artık bu meslekte el işçiliği bitiyor.”

Sedat CENİKLİ

Çocukluk yıllarında başlayan müzik tutkusunu, el becerisiyle birleştiren saz ustası Dündar Altun, 23 senedir Cebeci Fidan Sokak’taki küçük dükkânında saz yapıyor. Sabah erken saatlerde açtığı ustasınınkine bitişik dükkânında tezgâh başına geçen Altun; dut, maun, ardıç gibi ağaçlardan yapılan tekneleri, sap, kapak ve telleriyle buluşturarak hayat verdiği sazları tesviye ediyor. Ahşap kokusu içinde bir hayat süren Dündar, “Müzikle uğraşan, toplum insanı olur. Bu bizim kültürümüz, sanatımız. Üretimin bitmemesi lazım” diyor. Aralarında sazın da bulunduğu farklı enstrümanları çalabilen Altun, şunları söyledi:

ARTIK ÇIRAK YETİŞMİYOR

“Lise yıllarında başladım bu işe. Zaten müziğe ilgiliydim, sağolsun Cevdet Ustam da elimden tuttu. Ama maalesef artık bu meslekte el işçiliği bitiyor. Çırak yetişmiyor. Okullarda çalgı yapım bölümleri var ama oralarda da çocuklar çizim ve tasarım aşamasında kalıyor. En fazla bir iki zanaatkâr çıkıyor. Bu işe merak salan gençler var ama devamlılıkları olmuyor. Geliyor, buradaki tozu, toprağı görünce bir daha uğramıyor.

EN ÖNEMLİ ŞEY DENGE

Sazlar genelde sipariş geliyor. Genelde dut, maun ve ardıç ağaçlarını kullanıyorum ama isteğe göre zeytin, paduk, vengi, çınar da kullanıyorum. Hepsi el işçiliği. Tekneye sap ve kapağını takıyorum. Tesviye edip, tellerini takıyorum. Sazda en önemli şey denge. Denge olmazsa ses çıkaran herhangi bir alet olur. Fabrika üretimi ucuza sazlar var dışarıda ama burada en düşüğü 600 liradan başlıyor.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 23 senelik saz ustası sabırla üretiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Aralık 2018 tarihinde saat 09 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 23 senelik saz ustası sabırla üretiyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kuğulu geçidine tersten girdi

Kuğulu geçidine tersten girdi

EGO şoförlerine empati eğitimi

EGO şoförlerine empati eğitimi

Dükkândan atölyeye

Dükkândan atölyeye
Sıfır atık projesi için 30 milyon dolar yatırım

Sıfır atık projesi için 30 milyon dolar yatırım

Merkeze 3 kilometrede utandıran duraklar

Merkeze 3 kilometrede utandıran duraklar

Zirvenini sahibi Fatoş Abla Koleji

Zirvenini sahibi Fatoş Abla Koleji

Gençler yolu yarıladı

Gençler yolu yarıladı

Evliliklerinde 80 yılı geride bıraktılar

Evliliklerinde 80 yılı geride bıraktılar

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.