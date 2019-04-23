23 Nisan Başkanı

Ankara’nın farklı ilçelerindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve öğretmenleriyle birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Bu yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna, 11 yaşındaki Kerem Negis oturdu.

Kerem Negis, “İlk talimatın ne olacak?” diye soran Başkan Mansur Yavaş’a, okullarda spor alanlarının azlığından yakınarak, “Çocukların özgürce oynayabileceği ve sağlıklı bir şekilde büyüyebileceği spor alanları yaptırmayı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Aynı şekilde okullarda bazı atölyelerimizin eksik olduğunu ve fen laboratuvarlarının her okulda olması gerektiğini düşünüyorum” yanıtını verdi.

SPOR ALANLARINI GELİŞTİRECEĞİZ

Mansur Yavaş, çocukların taleplerini dikkate alacakları sözünü vererek “Biz de seçim kampanyamızda özellikle bütün okullara çocukların rahat spor yapabilecekleri ortamları oluşturacak bir spor paketi verelim diye düşündük. Okulların bir çocuğu şehir içlerinde, binalar arasına sıkıştığı için birçok okulda sağlıklı spor yapma imkânı yok. İnsanların evlerine yakın yerlerde spor alanlarını geliştireceğiz” diye konuştu.