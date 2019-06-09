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Ankara Haberleri: 226 milyon metreküp suyu taşıyacak

ANKARA HABERLERİ

226 milyon metreküp suyu taşıyacak

Hürriyet Haber
09.06.2019 - 10:13Son Güncelleme :

‘Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi’nin resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak. Tamamlanan Gerede Tüneli ile Gerede Havzası’ndan yıllık 226 milyon metreküp su Ankara’ya aktarılacak.

Hürriyet Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan ‘Gerede Tüneli’ tamamlandı. Tünel ile Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı olmayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başkent’i içme suyu noktasında rahatlatacak olan ‘Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi’ ile Ankara'ya memba kalitesinde içme suyu sağlanacak. Proje çerçevesinde inşa edilen ve toplam 31 bin 592 metre uzunluğuyla ülkenin en uzun içme suyu tüneli olma özelliğini taşıyan Gerede Tüneli ile Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp su Ankara'ya aktarılacak.

AÇILIŞ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Günlük ortalama içme-kullanma su tüketimi 1,2 milyon metreküp olan Ankara'nın, 2050 yılına kadar nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak inşa edilen projenin resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.
Makineyle açılan 4 buçuk metre çapındaki tünelden, Ankara barajlarında yeterli su bulunması ve projede kalan küçük imalatlar sebebiyle yaz sonu itibarıyla suyun verilmesi planlanıyor. Ankara’nın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yer alan Gerede Sistemi, Bolu’nun Gerede ilçesinin güneydoğusundan başlayarak güneye doğru ilerliyor ve Çamlıdere Barajı’nda son buluyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 226 milyon metreküp suyu taşıyacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Haziran 2019 tarihinde saat 10 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 226 milyon metreküp suyu taşıyacak haberi güncellenecektir.

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