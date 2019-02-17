Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>21 metrekareye sığan emek dolu bir ömür

Ankara Haberleri: 21 metrekareye sığan emek dolu bir ömür

ANKARA HABERLERİ

21 metrekareye sığan emek dolu bir ömür

Hürriyet Haber
17.02.2019 - 14:01Son Güncelleme :

Ankara’nın en eski ayakkabıcılarından ‘Protokol Kunduracısı’ lakaplı 67 yıllık ayakkabı ustası Nurettin Cebeci, Ziya Gökalp Caddesi’ndeki 21 metrekarelik dükkânında, hâlâ ilk günkü hevesle çalışıyor.

Hürriyet Haber

Satış yapmasa da misafiri eksik olmayan Cebeci, “Ben bu dükkânda Türkiye’yi tanıdım” diyor. Komşu dükkânların işletmecilerinin ve yoldan geçenlerin sık sık ziyaret ettiği Cebeci, her gün giydiği şık takım elbiseleriyle de dikkat çekiyor.

Kunduranın şık ustasıKunduranın şık ustası

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 21 metrekareye sığan emek dolu bir ömür hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Şubat 2019 tarihinde saat 14 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 21 metrekareye sığan emek dolu bir ömür haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Her eve gireceğiz her esnafa dokunacağız

Her eve gireceğiz her esnafa dokunacağız

Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz

Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz

Yenimahalle’yi 100’üncü yıla hazırlıyoruz

Yenimahalle’yi 100’üncü yıla hazırlıyoruz

Yıldırım: Ankara’daki yarışı alacağız

Yıldırım: Ankara’daki yarışı alacağız

5 yılda 60 kilometre raylı sistem

5 yılda 60 kilometre raylı sistem

Şimşek: Maaşımı burs olarak vereceğim

Şimşek: Maaşımı burs olarak vereceğim

Sözleşmeli hayvancılık yapacağız

Sözleşmeli hayvancılık yapacağız

Eksik kalınca üretken olamadık

Eksik kalınca üretken olamadık

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.