21 metrekareye sığan emek dolu bir ömür

Satış yapmasa da misafiri eksik olmayan Cebeci, “Ben bu dükkânda Türkiye’yi tanıdım” diyor. Komşu dükkânların işletmecilerinin ve yoldan geçenlerin sık sık ziyaret ettiği Cebeci, her gün giydiği şık takım elbiseleriyle de dikkat çekiyor.