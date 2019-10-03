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Ankara Haberleri: 21 dakikada bin 379 göz taraması

ANKARA HABERLERİ

21 dakikada bin 379 göz taraması

Doğahan GİRİTLİOĞLU
03.10.2019 - 15:12Son Güncelleme :

Etimesgut Belediyesi’nin erken yaş körlüklerine dikkat çekmek amacıyla başlattığı göz taraması projesi kapsamında dün ‘Dünya Göz Tarama Rekor Denemesi’ yapıldı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen programa 2 bin öğrenci katıldı. Rekor Tescil Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural’ın işaretiyle başlayan rekor denemesinde, uzman doktorlar eşliğinde, 21 dakika boyunca bin 379 öğrenci, gruplar halinde okuma levhalarını karşısına geçerek, öğretmenlerin gösterdiği harfleri okudu. Öğrenciler, okuma durumlarına göre tedavi ve diğer tetkikler için ayrıldı, Görme problemi yaşayan öğrencilerin görme test cihazlarıyla yeniden kontrolleri yapıldı. 21 dakikalık tek seferde bin 379 öğrencinin göz taraması, hakem heyetinin onayından geçerek dünya çocuk göz tarama rekorunun sahibi oldu.

21 dakikada bin 379 göz taraması

HEDEF 200 BİN

Demirel, bir yılda ilçe genelindeki okullardan 200 bin kişiye göz taramasından geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Demirel projeyle ilgili şunları kaydetti: “Etimesgutlu çocuklarımız başta olmak üzere, gençlerimizde de önceden var ise göz rahatsızlıklarını tespit edip gerekli önlemleri alacağız. Bu aynı zamanda bir dünya rekoru kırma yönünde de bir çalışmadır. Bu çalışmayı, ilçe genelinde 2020 yılının eylül ayına kadar devam ettireceğiz” bilgisini paylaştı.

21 dakikada bin 379 göz taraması

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 21 dakikada bin 379 göz taraması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ekim 2019 tarihinde saat 15 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 21 dakikada bin 379 göz taraması haberi güncellenecektir.

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