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Ankara Haberleri: 2022 yılında 7 ilçe doğalgaza kavuşacak

ANKARA HABERLERİ

2022 yılında 7 ilçe doğalgaza kavuşacak

Doğahan GİRİTLİOĞLU
23.01.2020 - 09:16 |Son Güncelleme :

2020 içinde doğalgazda 600 kilometre dağıtım hattı yapmayı hedeflediklerini belirten Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, 2022’de Ankara’nın 7 dış ilçesini doğalgazla buluşturacaklarını söyledi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Bu sene Balâ’nın doğalgaza kavuşacağı bilgisini veren Yüksel, 2022 sonuna kadar Kalecik, Evren, Güdül, Nallıhan, Ayaş ve Çamlıdere’nin doğalgazla ısınacağını aktararak “Bu yıl ki 600 kilometrelik dağıtım hattının maliyeti 300 milyon lira olacak” dedi. Başkentgaz Genel Müdürlüğü’ünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yüksel, vatandaşların merak ettiği konularla ilgili şu açıklamaları yaptı:

2022 yılında 7 ilçe doğalgaza kavuşacak

SESLİ YANIT SİSTEMİYLE SAHA EKİPLERİNE ULAŞTIRIYORUZ

(Çağrı merkezi bekleme süreleri) “Özellikle havaların birden soğuduğu anda yoğunluk yaşanıyor. Bir günde 2-3 bin çağrı alıyoruz. Dolayısıyla kullanıcıların bize şikâyetini iletmesi zor oluyor. Bu durumlara karşı sesli yanıt sistemi özelliğimizi geliştirdik. Abonelik bilginizi girerseniz kaydınızı elektronik ortamda oluşturuyorsunuz. Otomatik olarak saha ekiplerine ulaşıyor. Cağrı merkezini aradığınızda uzun süreler beklemenizi gerektiren bir durum oluşmamış oluyor.

TAKSİT GÜNDEMİMİZDE YOK

(Ankara’da taksitli gaz satışı) Türkiye’de 71 dağıtım bölgesi var. Bunlardan sadece İstanbul (İGDAŞ) kamu dağıtım şirketi tarafından işletiliyor. Kendi finansal imkânları var. Biz BOTAŞ’tan aldığımız gazı dağıtıyoruz. Aldığımız aylık tüketim faturasını bir sonraki ay ödemekle yükümlüyüz. Ödemeyi de aboneden alarak gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla gündemimizde taksitli gaz satışı yok.

DAĞITIM BEDELİNDE ARTIŞ YOK

(2020 yılındaki fiyat artışı) Fiyatı ve hizmetin şartlarını biz belirlemiyoruz. Tedarikçinin (BOTAŞ) fiyatı artınca doğrudan tüketiciye yansıtıyoruz. Dağıtım bedelinde bir artış yok. Tarifeyle ilgili bir değişim yok, doğalgazın tedarik fiyatıyla ilgili bir değişiklik var.

BİRİM FİYAT AYNI

(Kartlı ve faturalı sayaç arasındaki fiyat farkı) Ön ödemeli (kartlı) ve faturalı sayaca ödenecek tutar eşitlenmiş durumda. Birim fiyat olarak aynı. Faturalı sayaç tüketicisi tükettiği tarihteki fiyat neyse onu ödüyordu. Fakat ön ödemeli tüketici önceden satın alma hakkını aldığı için eski fiyattan ödüyor gibi oldu. Adil faturalandırma uygulamasıyla bu eşitsizliği gidermiş olduk.

100 BİN ÜZERİNDE SAYAÇ ÖMRÜNÜ DOLDURDU

(Sayaçların değişmesi zorunlu mu?) 688 bin ön ödemeli (kartlı) sayaç var. Ankara’daki sayaçların büyük bölümünün ömrünü doldurmuş olduğunu düşünürsek, burada bir değişim ihtiyacı var. Yönetmeliği göre doğalgaz sayaçlarının ömrü 10 yıl olarak belirtilmiş. Üretici firmalarda bu süreyi teyit ediyor. Hem ölçüm hem düzenli çalışma açısında sorun yaratıyor. Ankara’daki sayaçların ortalama ömrü 16 yıl. Biz hem yönetmelik, hemde üretici firmaların garanti süresini aşmış durumdayız. Ön ödemeli sayaçlar konforu azaltıyor. 2020’de 100 binin üzerinde 20 yaşında büyük sayaç var. Değişim aslında zorunluk haline gelmiş. Bundan etkilenecek olan tüketici.

GÜVENCE BEDELİ ABONEYE BORCUMUZ

(Abone ücreti ve güvence bedeli) 300 dolar 1996’da alınan bir karar, abone ücreti olarak tahsis edilmiş. Abone ücretinin iade edilmeyeceğine yönelik hükümler var. EPDK 2002 yılından beri bu konudaki mevzuat düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Aynı düzenleme EPDK’nın mevzuatında da yer aldı. Abone bağlantı bedeli olarak adlandırıldı ve abonenin sisteme dahil edilmesi için alınan bir katkı bedeli olarak değerlendirildi. Bir defaya mahsus alınıyor ve iade edilmiyor. Abone bağlantı bedeli ise farklı bir şey. 300 dolar ile ilgili bir yargı kararı var. Güvence bedeli ise EPDK tarafından her yıl belirlenen bir bedel. Faturalı sayaçlarda ödenmeme riskine karşın dağıtım şirketlerin alacağının bir güvence gibi düşünülen ve abonelik bitiminde TÜFE ile belirlenerek iade edilen bir bedel. Bizim tahsil ettiğimiz bedelden çok, bizim aboneye olan borcumuz. Ama eğer kullanıcı ödemez ise bize o bedeli kullanarak tahsil etme şansı veriyor.

MANSUR YAVAŞ’IN BAŞKENTGAZ DAVASI

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2022 yılında 7 ilçe doğalgaza kavuşacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ocak 2020 tarihinde saat 09 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2022 yılında 7 ilçe doğalgaza kavuşacak haberi güncellenecektir.

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