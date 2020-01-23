2019 yılında iş kazaları 56 can aldı

İş güvenliği ve işçi sağlığını artırmak amacıyla çalışmalar yapan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ‘2019 Yılı İş Cinayetleri Raporu’nu açıkladı. Kazaların yaşandığı iş yerlerinde çalışan iş güvenliği uzmanlarından, sendikalardan alınan ve basına yansıyan haberlerden edinilen bilgilerle oluşturulan rapora göre, 2019’da Türkiye’de yaşanan iş kazalarında en az bin 736 işçi yaşamını yitirdi. İşçi ölümünün en çok yaşandığı il İstanbul olurken, listede Ankara yedinci sırada yer aldı.

13’Ü KAYIT DIŞI, 5’İ ÇOCUK İŞÇİ

Ankara’da geçen yıl yaşanan kazalarda 56 işçi hayatını kaybetti. Raporda, kayıt dışı çalıştırılan sığınmacı ve mülteciler ile çocuk işçilere de dikkat çekildi. Hayatını kaybedenlerden 13’ünün kayıt dışı ve kötü şartlarda çalışan sığınmacılar olduğu belirtildi. Ayrıca hayatını kaybedenlerden 5’inin yaşının da 18’den küçük olduğu bilgisine raporda yer verildi.

EN ÇOK ÖLÜM İNŞAATLARDA YAŞANDI

Kazalar nedeniyle en çok işçi ölümümün yaşandığı sektör ise önceki yıllarda olduğu gibi yine inşaat oldu. İnşaatlarda çalışan 14 işçi, geçen yıl geçirdikleri kazalar sonucu hayatlarını kaybetti. Taşımacılıkta 8, ağaç-kağıt sektöründe 5, ticaret-büro sektöründe 4, savunma-güvenlik ve metal sektörlerinde 3’er; diğer iş kollarında ise 19 işçi gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için kazalara kurban gitti.

YANGIN VE YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU

Başkent’teki işçi ölümlerinin en büyük nedenleri olarak ise yangın ve yüksek düşme gösterildi. İskitler ve Siteler’de çıkan iki yangında kayıt dışı çalıştırılan 12 işçinin ölümüne dikkat çekilen raporda, yüksek düşme için de, “Hiçbir önlem alınmaması, yaptırım uygulanmaması, basit maliyetlerle karşılanacak önlemlerin dahi alınmamasının sonucu iş cinayetlerini gözler önüne serdi. Çoğunluğu inşaat işçisi 10 işçi arkadaşımızı yüksekten düşme sonucu kaybettik” ifadesi kullanıldı.