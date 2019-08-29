2 Eylül’den itibaren ulaşımda tek kart

Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin (validatör) Mavi Özel Halk Otobüslerine takılma işlemleri tamamlanırken, ÖHO’ların da dahil olmasıyla Başkent’te ulaşımda tek kart (ANKARAKART) dönemine geçilmiş olacak. EGO Genel Müdürlüğü tarafından Başkent genelinde 14 güzergahta toplu taşıma hizmeti veren Mavi Özel Halk Otobüs sahipleri ile sözleşme imzalandı. EGO Otobüsleri, ANKARAY, Metro, Teleferik ve ÖTA’larda geçerli olan 75 dakikalık transfer süresi, Başkent genelinde hizmet veren 199 ÖHO’da da geçerli olacak.







VALİDATÖR EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüsü (ÖHO) sürücüleri ve işleticilerine yönelik validatör eğitimi de verdi. ÖHO sürücüleri ve işleticileri, EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, ANKARAKART uygulamasında validatörlerin kullanımına yönelik hem teorik hem de uygulamalı bilgi aldı. Aldıkları eğitimin yeni sistemi tanımaları açısından yararlı olduğunu belirten Özel Halk Otobüsleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tuncay, “Bu eğitim sayesinde cihazı kullanmayı öğrendik. ANKARAKART’a geçişimiz vatandaş açısından da iyi olacak” dedi.