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Ankara Haberleri: 2 Eylül’den itibaren ulaşımda tek kart

ANKARA HABERLERİ

2 Eylül’den itibaren ulaşımda tek kart

Hürriyet Haber
29.08.2019 - 15:19Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te hizmet veren özel toplu taşıma araçlarından Mavi Özel Halk Otobüslerinde de (ÖHO) 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren ANKARAKART uygulamasını hayata geçiriyor.

Hürriyet Haber

Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin (validatör) Mavi Özel Halk Otobüslerine takılma işlemleri tamamlanırken, ÖHO’ların da dahil olmasıyla Başkent’te ulaşımda tek kart (ANKARAKART) dönemine geçilmiş olacak. EGO Genel Müdürlüğü tarafından Başkent genelinde 14 güzergahta toplu taşıma hizmeti veren Mavi Özel Halk Otobüs sahipleri ile sözleşme imzalandı. EGO Otobüsleri, ANKARAY, Metro, Teleferik ve ÖTA’larda geçerli olan 75 dakikalık transfer süresi, Başkent genelinde hizmet veren 199 ÖHO’da da geçerli olacak.

2 Eylül’den itibaren ulaşımda tek kart

VALİDATÖR EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüsü (ÖHO) sürücüleri ve işleticilerine yönelik validatör eğitimi de verdi. ÖHO sürücüleri ve işleticileri, EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, ANKARAKART uygulamasında validatörlerin kullanımına yönelik hem teorik hem de uygulamalı bilgi aldı. Aldıkları eğitimin yeni sistemi tanımaları açısından yararlı olduğunu belirten Özel Halk Otobüsleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tuncay, “Bu eğitim sayesinde cihazı kullanmayı öğrendik. ANKARAKART’a geçişimiz vatandaş açısından da iyi olacak” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2 Eylül’den itibaren ulaşımda tek kart hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2 Eylül’den itibaren ulaşımda tek kart haberi güncellenecektir.

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