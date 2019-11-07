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Ankara Haberleri: 2. el için belediyeden tezgâh istiyorlar

ANKARA HABERLERİ

2. el için belediyeden tezgâh istiyorlar

Sedat CENİKLİ
07.11.2019 - 16:19 |Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi’nden kendilerine, daha iyi şartlarda satış yapabilecekleri resmi bir yer gösterilmesini talep eden İskitler’deki bit pazarında ikinci el eşya satışı yapan esnaf, “Bu bölgede, kira ya da işgâliye bedeli karşılığında satış yapabileceğimiz bir alan gösterilmesini istiyoruz” dedi.

Sedat CENİKLİ

İskitler’de yıllardır tamamlanmayan MİA projesi yüzünden metruk alana dönüşen bölgede, haftanın üç günü açılan bit pazarının esnafı, şartların daha iyi olduğu bir pazar yerinde satış yapmak istiyor. Kentsel dönüşümü bekleyen alanda gelişigüzel açtıkları tezgâhlarda ikinci el eşya satışı yapan esnaf, Altındağ Belediyesi ekiplerince kendilerine ‘Bir ay içinde alanı boşaltmaları gerektiği’nin tebliğ edildiğini iddia etti. Bunun üzerine harekete geçen 450 esnaf, kendi aralarında imza toplayarak, satış yapabilecekleri yeni bir alanın gösterilmesi istemiyle Altındağ Belediyesi’ne dilekçe yazdı.

YER GÖSTERİLMEZSE AÇ KALACAĞIM

Kendilerine verilen sürenin dolmasına iki hafta kaldığını belirten esnaflardan Yeter Garan, şunları söyledi: “İnsanların giymediği ya da kullanmadığı için çöpe, kapıya bıraktığı eşyaları toplayıp, burada ihtiyaç sahiplerine ucuza satıyoruz. Bir kadın olarak kimseye muhtaç olmadan ekmeğimi kazanıyorum. Ancak bize yeni bir yer gösterilmezse aç kalacağım. Bize bu bölgede şartların daha iyi olduğu resmi bir alan göstersinler.”

2. el için belediyeden tezgâh istiyorlar

BURAYLA ÖZDEŞLEŞEN BİR PAZAR

40 yılı aşkın süredir ikinci el eşya alıp sattığını ifade eden esnaflardan İbrahim Mitak, “İkinci el eşya pazarları sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da çok yaygın. Burada zengin değil, fukara esnaf var. Tezgâhları da müşterisi de öyle. Bu yüzden belediyeden destek bekliyoruz. Bu pazar, İskitler ile özdeşleşti artık o yüzden bu bölgede olursa bize gösterecekleri alan çok iyi olur” diye konuştu.

2. el için belediyeden tezgâh istiyorlar

DOĞRU DÜZGÜN TEZGÂH AÇALIM

2. el için belediyeden tezgâh istiyorlar

Satış yapanlardan Rafet Saydam ise, “Bizim belediyeden talebimiz, yerimizin yurdumuzun belli olması. Yerlere ya da derme çatma değil de doğru düzgün tezgâh açalım. İkinci el eşya ve antikalar satıyoruz biz. Bütçesi kısıtlı insanlara faydamız oluyor. Sabit bir yerimiz olsun, işgâliyesini ödeyelim, düzenli bir hâl alsın istiyoruz” dedi.

2. el için belediyeden tezgâh istiyorlar

Cuma sabahından, pazar akşamına kadar açık olan tezgâhlarda antikadan teknolojik ürünlere, ayakkabıdan kıyafete, hobi eşyalarından ev aletlerine, kırtasiye malzemelerinden oyuncağa kadar birçok ürünün ikinci el ve yedek parça satışı yapılıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2. el için belediyeden tezgâh istiyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Kasım 2019 tarihinde saat 16 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2. el için belediyeden tezgâh istiyorlar haberi güncellenecektir.

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