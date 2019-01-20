Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>2 bin öğrenciye başarı belgesi

Ankara Haberleri: 2 bin öğrenciye başarı belgesi

ANKARA HABERLERİ

2 bin öğrenciye başarı belgesi

Hürriyet Haber
20.01.2019 - 15:21Son Güncelleme :

Yenimahalle’de ikamet eden öğrencilere “Eğitime Destek Projesi” kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, başarılı öğrencileri başarı belgesiyle ödüllendirdi. Bu özel günde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal, öğrencileri yalnız bırakmadı.

Hürriyet Haber

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi, Batıkent Meydan AVM Kurs Merkezi, Karşıyaka Kurs Merkezi, Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle Eğitim Merkezleri’nde eğitim alan 2 bin öğrenci, düzenlenen törenle başarı belgelerini Fethi Yaşar’ın elinden aldı. Başkan Yaşar, “Bir ülkede eğitim ne kadar iyi veriliyorsa, genç nesil ne kadar iyi eğitiliyorsa geleceğin temelleri o kadar sağlam atılır. Tek amacımız kursa gidemeyecek durumda olan, maddi imkanları yetersiz çocuklarımızın şartlarını, özel okullarda, kolejlerde eğitim alan çocuklarımızla eşitlemek” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2 bin öğrenciye başarı belgesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Ocak 2019 tarihinde saat 15 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2 bin öğrenciye başarı belgesi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Seminerin geliri Seymen köpeğe

Seminerin geliri Seymen köpeğe

Osmanlı hız kesmedi

Osmanlı hız kesmedi

Türkiye rekorunu Keçiören’de kıracağız

Türkiye rekorunu Keçiören’de kıracağız

Ankapark 25 Martta açılacak

Ankapark 25 Mart'ta açılacak

GGJ ATOM’da oyun maratonu heyecanı

GGJ ATOM’da oyun maratonu heyecanı

Barajlarda doluluk oranı arttı

Barajlarda doluluk oranı arttı

Soğukta üşüdü vitrinde uyudu

Soğukta üşüdü vitrinde uyudu

Başarılı öğrencileri Ankara’da tutamıyoruz

Başarılı öğrencileri Ankara’da tutamıyoruz

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.