2 bin öğrenciye başarı belgesi

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi, Batıkent Meydan AVM Kurs Merkezi, Karşıyaka Kurs Merkezi, Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle Eğitim Merkezleri’nde eğitim alan 2 bin öğrenci, düzenlenen törenle başarı belgelerini Fethi Yaşar’ın elinden aldı. Başkan Yaşar, “Bir ülkede eğitim ne kadar iyi veriliyorsa, genç nesil ne kadar iyi eğitiliyorsa geleceğin temelleri o kadar sağlam atılır. Tek amacımız kursa gidemeyecek durumda olan, maddi imkanları yetersiz çocuklarımızın şartlarını, özel okullarda, kolejlerde eğitim alan çocuklarımızla eşitlemek” dedi.