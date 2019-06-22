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Ankara Haberleri: 2 bin kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

ANKARA HABERLERİ

2 bin kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

AA
22.06.2019 - 15:10Son Güncelleme :

Çankaya’daki eğlence mekanlarında, 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Aranan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 30 iş yerine cezai işlem yapıldı.

AA

Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik 50 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 500 polisin katılımıyla Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca uygulama kapsamında denetlenen 50 iş yerinden 30'una adli ve idari yönden cezai işlem yapıldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2 bin kişinin kimlik bilgileri sorgulandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Haziran 2019 tarihinde saat 15 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2 bin kişinin kimlik bilgileri sorgulandı haberi güncellenecektir.

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