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Ankara Haberleri: 2 bin 460 operasyon düzenledi

ANKARA HABERLERİ

2 bin 460 operasyon düzenledi

AA
07.07.2019 - 10:02Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 bin 460 operasyon düzenledi.

AA

 

Operasyonlarda, 264 kilo 96 gram uyuşturucu madde, 199 bin 482 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu maddelerin üretiminde kullanılan 5 uyuşturucu düzeneği ve 74 hassas teraziye de el konuldu.  Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üst aramalarında, bir milyon 221 bin 670 lira, 4 bin 365 euro, 6 bin 74 dolar, 84 silah, bin 295 fişek ve 67 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 bin 499 şüpheliden bin 66'sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, haziranda 59 kilo 78 gram uyuşturucu madde ve 14 bin 183 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, 917 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan 162'si tutuklanırken 89'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2 bin 460 operasyon düzenledi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Temmuz 2019 tarihinde saat 10 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2 bin 460 operasyon düzenledi haberi güncellenecektir.

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