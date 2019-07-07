2 bin 460 operasyon düzenledi

Operasyonlarda, 264 kilo 96 gram uyuşturucu madde, 199 bin 482 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu maddelerin üretiminde kullanılan 5 uyuşturucu düzeneği ve 74 hassas teraziye de el konuldu. Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üst aramalarında, bir milyon 221 bin 670 lira, 4 bin 365 euro, 6 bin 74 dolar, 84 silah, bin 295 fişek ve 67 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 bin 499 şüpheliden bin 66'sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, haziranda 59 kilo 78 gram uyuşturucu madde ve 14 bin 183 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, 917 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan 162'si tutuklanırken 89'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.