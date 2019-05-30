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Ankara Haberleri: 67 otobüsün koltuğu farkındalık figürüyle değiştirildi

ANKARA HABERLERİ

67 otobüsün koltuğu farkındalık figürüyle değiştirildi

Hürriyet Haber
30.05.2019 - 17:28Son Güncelleme :

EGO otobüslerinde engelli, yaşlı, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan öncelikli koltuklara farkındalık oluşturulması amacıyla kaplama yapılıyor. 67 otobüsün koltuklarına kaplama yapıldı. Koltuk kaplamaları etap etap değiştirilecek.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüslerinde; engelli, yaşlı, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan öncelikli koltukları, özel figürlü kumaşlarla kaplamaya başladı. İlk etapta 67 otobüste özel figürlü koltuk kaplaması yapılırken, bu otobüslerin 2 bin 211 koltuğu da desenli kumaşlarla yenilendi. Kullanılamaz haldeki koltukların sağlam, rahat ve ergonomik yeni tiplerle değişimi sağlandı. Vatandaşların daha güvenli ve rahat ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla 150 otobüse ait 4 bin 950 koltuğun kumaş değişimi de etap etap yapılacak.

TATSIZLIKLAR YAŞANABİLİYOR

EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, Başkent’in toplu taşıma hizmetlerinde her gün sefere çıkan bin 340 otobüsle, 750 binin üzerinde yolcu taşındığını belirterek, toplu taşımada büyük bir paya sahip EGO otobüslerinde ‘özel figür ve desenli’ koltuklar sayesinde özel durumu olan yolcuların bu uygulamadan sonra daha konforlu seyahat edebileceklerini söylediler. Toplu taşıma araçlarını kullanan engelli, yaşlı, hamile ve çocuklu kadınların sorunsuz bir şekilde seyahat etmeleri için toplu taşıma araçlarında özel koltuklar ayrıldığını hatırlatan yetkililer, “Öncelikli koltuk yolcuları ile diğer yolcular arasında zaman zaman tatsızlıklar yaşanabiliyor. Otobüslerde bugüne kadar yapılmamış özel tasarım koltuklar sayesinde yaşanan bu tatsızlıkların da önüne geçileceğini düşünüyoruz” bilgisini verdiler.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 67 otobüsün koltuğu farkındalık figürüyle değiştirildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 17 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 67 otobüsün koltuğu farkındalık figürüyle değiştirildi haberi güncellenecektir.

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