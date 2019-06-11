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Ankara Haberleri: 2 ayda 11 ton asfalt serildi

ANKARA HABERLERİ

2 ayda 11 ton asfalt serildi

Hürriyet Haber
11.06.2019 - 14:29Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi son iki ayda ilçe genelinde 11 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Hürriyet Haber

Yıl sonuna kadar ilçedeki yollara 75 bin ton asfalt daha sereceklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ’ın her bölgesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen bölgelerde asfalt serim ve onarım işlemlerini yapıyoruz. Ekiplerimiz son 2 ayda 11 bin ton asfalt attı. İnşallah Altındağ’ın her bölgesine hizmet götüreceğiz. Amacımız daha güzel bir Altındağ” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2 ayda 11 ton asfalt serildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Haziran 2019 tarihinde saat 14 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2 ayda 11 ton asfalt serildi haberi güncellenecektir.

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