2 ayda 11 ton asfalt serildi

Yıl sonuna kadar ilçedeki yollara 75 bin ton asfalt daha sereceklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ’ın her bölgesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen bölgelerde asfalt serim ve onarım işlemlerini yapıyoruz. Ekiplerimiz son 2 ayda 11 bin ton asfalt attı. İnşallah Altındağ’ın her bölgesine hizmet götüreceğiz. Amacımız daha güzel bir Altındağ” dedi.