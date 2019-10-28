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Ankara Haberleri: ‘2 ay’ dendi 2 yıl geçti yenilenmedi

ANKARA HABERLERİ

‘2 ay’ dendi 2 yıl geçti yenilenmedi

Sedat CENİKLİ
28.10.2019 - 16:49 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce iki yıl önce, “2 aylık çalışma” denilerek yapılan Atatürk Meydanı’ndaki yenileme çalışması sırasında kaldırılan ‘TBMM’nin kuruluşu ile Cumhuriyet’in ilanını anlatan metinler’ aradan geçen sürede yerlerine konulmadı.

Sedat CENİKLİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ön tarafında, Akay Kavşağı üzerinde bulunan Atatürk Meydanı’nda, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce ‘yenileme çalışması’ başlatıldı. Konumu itibarıyla kent için anıtsal değeri de olan meydandaki çalışmalarla ilgili 15 Eylül 2017’de belediyeden yapılan açıklamada, pirinç alaşımı harfleri zarar gören TBMM’nin kuruluşu ile Cumhuriyet’in ilanını anlatan metinler ile çevrenin iki aylık çalışmayla yenileneceği duyuruldu. Aradan geçen sürede havuzlar, mermerler, fıskiye sistemleri yenilendi, oturma alanları ve çevre düzenlemesi yapıldı ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin de yer aldığı metinler geri yerleştirilmedi. Daha önce metinlerin bulunduğu anıt duvarların boş kalması, Ankaralıların tepkisine sebep oldu.

‘2 ay’ dendi 2 yıl geçti yenilenmedi

ANITSAL DEĞERİ KAZANDIRILMALI

Meydanın bir yanında TBMM diğer yanında da İçişleri Bakanlığı’nın olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Dinlenebileceğimiz bir alandı. Hem de ülkenin kuruluş tarihini anlatan metinler vardı. Harfleri zarar görmüştü, dökülüyorlardı. Bu yüzden bakımsızlığından dert yanıyorduk ama böyle de olmaz. Metinlerin tekrar yerine konulmasını ve meydanın anıtsal değerinin geri kazandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AYNI ŞEKİLDE YERİNİ ALACAĞI AÇIKLANMIŞTI

‘2 ay’ dendi 2 yıl geçti yenilenmedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: “Meydan, yaklaşık 2 aylık bir çalışmayla baştan sonra yenilenerek, eskisinden daha güzel hale getirilecek. Sökülen veya dökülen ‘29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı seçildi. Devletin adı da Türkiye Cumhuriyeti oldu’ yazılarının da yer aldığı tüm yazılar aynı şekilde yerini alacak.”

‘2 ay’ dendi 2 yıl geçti yenilenmedi

Duvarlardaki metinlerin, bakımsızlıktan harfleri dökülmeye başladığı için okunamaz hale gelmesini, ilk kez Hürriyet Ankara 25 Ağustos 2015 tarihli “Dökülüyor, gören yok” manşetiyle gündeme getirmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘2 ay’ dendi 2 yıl geçti yenilenmedi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ekim 2019 tarihinde saat 16 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘2 ay’ dendi 2 yıl geçti yenilenmedi haberi güncellenecektir.

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