‘2 ay’ dendi 2 yıl geçti yenilenmedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ön tarafında, Akay Kavşağı üzerinde bulunan Atatürk Meydanı’nda, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce ‘yenileme çalışması’ başlatıldı. Konumu itibarıyla kent için anıtsal değeri de olan meydandaki çalışmalarla ilgili 15 Eylül 2017’de belediyeden yapılan açıklamada, pirinç alaşımı harfleri zarar gören TBMM’nin kuruluşu ile Cumhuriyet’in ilanını anlatan metinler ile çevrenin iki aylık çalışmayla yenileneceği duyuruldu. Aradan geçen sürede havuzlar, mermerler, fıskiye sistemleri yenilendi, oturma alanları ve çevre düzenlemesi yapıldı ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin de yer aldığı metinler geri yerleştirilmedi. Daha önce metinlerin bulunduğu anıt duvarların boş kalması, Ankaralıların tepkisine sebep oldu.

ANITSAL DEĞERİ KAZANDIRILMALI

Meydanın bir yanında TBMM diğer yanında da İçişleri Bakanlığı’nın olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Dinlenebileceğimiz bir alandı. Hem de ülkenin kuruluş tarihini anlatan metinler vardı. Harfleri zarar görmüştü, dökülüyorlardı. Bu yüzden bakımsızlığından dert yanıyorduk ama böyle de olmaz. Metinlerin tekrar yerine konulmasını ve meydanın anıtsal değerinin geri kazandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AYNI ŞEKİLDE YERİNİ ALACAĞI AÇIKLANMIŞTI







Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: “Meydan, yaklaşık 2 aylık bir çalışmayla baştan sonra yenilenerek, eskisinden daha güzel hale getirilecek. Sökülen veya dökülen ‘29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı seçildi. Devletin adı da Türkiye Cumhuriyeti oldu’ yazılarının da yer aldığı tüm yazılar aynı şekilde yerini alacak.”

Duvarlardaki metinlerin, bakımsızlıktan harfleri dökülmeye başladığı için okunamaz hale gelmesini, ilk kez Hürriyet Ankara 25 Ağustos 2015 tarihli “Dökülüyor, gören yok” manşetiyle gündeme getirmişti.