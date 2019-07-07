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Ankara Haberleri: 2 Ağustos’a kadar hizmet veremeyecek

ANKARA HABERLERİ

2 Ağustos’a kadar hizmet veremeyecek

Hürriyet Haber
07.07.2019 - 14:55Son Güncelleme :

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının 3. ve 4. istasyonları arası, planlanmış ağır bakım çalışması sebebiyle yaklaşık bir ay hizmet veremeyecek.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, teleferik hattını kullanan vatandaşları, 8 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak bakım çalışması nedeniyle uyardı. Teleferik hattının 1. ve 3. istasyonları arasında ise hizmet vermeye devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi, yolcuların güvenli ve konforlu bir ortamda seyahat edebilmesi için bakım süresince ulaşımı EGO’nun ring otobüs seferleriyle sağlayacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2 Ağustos’a kadar hizmet veremeyecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2 Ağustos’a kadar hizmet veremeyecek haberi güncellenecektir.

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