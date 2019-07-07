2 Ağustos’a kadar hizmet veremeyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, teleferik hattını kullanan vatandaşları, 8 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak bakım çalışması nedeniyle uyardı. Teleferik hattının 1. ve 3. istasyonları arasında ise hizmet vermeye devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi, yolcuların güvenli ve konforlu bir ortamda seyahat edebilmesi için bakım süresince ulaşımı EGO’nun ring otobüs seferleriyle sağlayacak.