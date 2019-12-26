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Ankara Haberleri: 2.5 yılda bin 525 hurda araç topladı

ANKARA HABERLERİ

2.5 yılda bin 525 hurda araç topladı

Hürriyet Haber
26.12.2019 - 09:17 |Son Güncelleme :

Başkent’teki hurda araçları 27 Temmuz 2017 tarihinden itibaren toplamaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut Hurda Toplama Merkezi’nde 7020-7103 sayılı kanun çerçevesinde bugüne kadar bin 525 hurda aracı bedelsiz olarak topladı.

Hürriyet Haber

Merkezde toplanan hurda araçlar, geri dönüşüm için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na teslim ediliyor. Vatandaşların önce notere müracaat ederek hurdaya çıkaracağı aracın madde hükmünden faydalanabileceğine dair belge alması, motor ve şasi numaralarının beyan ile örtüşmesi zorunluluğu bulunuyor. Araç sahiplerinin, noterden belgelerini aldıktan sonra ABB Destek Hizmetleri Başkanlığı bankosuna başvurarak dilekçe işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

SON GÜN 31 ARALIK

Eski teknoloji ile üretilmiş, çevre kirliliği başta olmak üzere ekonomik ömrünü tamamlayan ve yakıt tasarrufu konusunda dezavantajlı hale dönüşen hurda araçların toplanması konusunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi yıl sonunda sona eriyor. Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla M1 ve N1 kategorisindeki ekonomik ömrünü tamamlamış hurda araçları teslim eden mükellefler, yeni araç satın aldıklarında ÖTV indiriminden yararlanabiliyor. Düzenleme, 16 yaş ve üstü araçları hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 3-10 bin TL arasında değişen oranlarda ÖTV indirimi sağlıyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenler için son tarih ise 31 Aralık 2019.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2.5 yılda bin 525 hurda araç topladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Aralık 2019 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2.5 yılda bin 525 hurda araç topladı haberi güncellenecektir.

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