2.5 ayda 150 korsan servis parka çekildi





Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Oda Başkanı Tunçay Elmadağlı, “Üye esnafımızı mağdur eden korsan servis ile etkin bir mücadele içerisindeyiz” dedi. 2.5 aylık süreç içerisinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda, 150 civarında korsan araç parka bağlandığını aktaran Elmadağlı, “Korsan servis ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” diye konuştu. Servisçilerin ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini dinleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Eryılmaz da “Ankara’nın iyiliğine olan her konuda istişare ve işbirliğine açığız“ diye konuştu.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Güvenli Trafik Eğitmeni Polis Memuru Murat Kalın, ‘Trafikte Uyulması Gereken Kurallar’ konulu bir sunum yaptı.