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Ankara Haberleri: 2.5 ayda 150 korsan servis parka çekildi

ANKARA HABERLERİ

2.5 ayda 150 korsan servis parka çekildi

Hürriyet Haber
21.11.2019 - 16:11 |Son Güncelleme :

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından ‘Servisçi Esnafı İstişare Toplantısı’ düzenlendi.

Hürriyet Haber

2.5 ayda 150 korsan servis parka çekildi

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Oda Başkanı Tunçay Elmadağlı, “Üye esnafımızı mağdur eden korsan servis ile etkin bir mücadele içerisindeyiz” dedi. 2.5 aylık süreç içerisinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda, 150 civarında korsan araç parka bağlandığını aktaran Elmadağlı, “Korsan servis ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” diye konuştu. Servisçilerin ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini dinleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Eryılmaz da “Ankara’nın iyiliğine olan her konuda istişare ve işbirliğine açığız“ diye konuştu.

2.5 ayda 150 korsan servis parka çekildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Güvenli Trafik Eğitmeni Polis Memuru Murat Kalın, ‘Trafikte Uyulması Gereken Kurallar’ konulu bir sunum yaptı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2.5 ayda 150 korsan servis parka çekildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Kasım 2019 tarihinde saat 16 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2.5 ayda 150 korsan servis parka çekildi haberi güncellenecektir.

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