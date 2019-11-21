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Ankara Haberleri: 19 ülkeden 49 girişimci OSTİM’de

ANKARA HABERLERİ

19 ülkeden 49 girişimci OSTİM’de

Hürriyet Haber
21.11.2019 - 09:11 |Son Güncelleme :

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 22’ncisi düzenlenen Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında, 19 ülkeden 49 girişimci OSTİM’li işletmelerle aynı masada buluştu.

Hürriyet Haber

OSTİM OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte; tarım, gıda, ilaç, medikal, lojistik, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, deri, turizm, ambalaj, kağıt, inşaat, yapı malzemeleri, mimarlık, makine, danışmanlık, seracılık, enerji ve toptan ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkçe konuşan konuk iş insanları, ortak proje ve tedarik olanaklarını değerlendirdi.

ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ

Bir önceki programın ardından OSTİM OSB Yönetim Binası’nda Türkçe Konuşan Girişimciler Ofisi’ni hayata geçirdiklerini anımsatan OSTİM Başkanı Orhan Aydın, “Amacımız sadece ticaret değil; iş birliğini, kardeşliği geliştirme ve sürdürülebilir kılma konusunda biz görevliyiz. Buradaki çalışmalar ve çabalar çok kıymetli ve önemli” dedi. Heyet Başkanı Gyursel Remziev Ingilizov, OSTİM’i evleri ve ofisleri olarak gördüklerini, iş birlikleri ve dostlukları geliştirmek istediklerini söyledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 19 ülkeden 49 girişimci OSTİM’de hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Kasım 2019 tarihinde saat 09 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 19 ülkeden 49 girişimci OSTİM’de haberi güncellenecektir.

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