19 ülkeden 49 girişimci OSTİM’de

OSTİM OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte; tarım, gıda, ilaç, medikal, lojistik, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, deri, turizm, ambalaj, kağıt, inşaat, yapı malzemeleri, mimarlık, makine, danışmanlık, seracılık, enerji ve toptan ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkçe konuşan konuk iş insanları, ortak proje ve tedarik olanaklarını değerlendirdi.
ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ
Bir önceki programın ardından OSTİM OSB Yönetim Binası’nda Türkçe Konuşan Girişimciler Ofisi’ni hayata geçirdiklerini anımsatan OSTİM Başkanı Orhan Aydın, “Amacımız sadece ticaret değil; iş birliğini, kardeşliği geliştirme ve sürdürülebilir kılma konusunda biz görevliyiz. Buradaki çalışmalar ve çabalar çok kıymetli ve önemli” dedi. Heyet Başkanı Gyursel Remziev Ingilizov, OSTİM’i evleri ve ofisleri olarak gördüklerini, iş birlikleri ve dostlukları geliştirmek istediklerini söyledi.
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