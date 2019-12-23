170 hayvansever eğitime katıldı

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ücretsiz eğitim programında; yasaklı tür ve ırkların tanımı, hayvanlarda ilk yardım, bakım ve beslenme, hayvan davranışları ve refahı ile hayvan ekolojisi konuları uzman eğitmenler tarafından ayrıntılı olarak anlatıldı. Eğitime, 170 hayvansever katıldı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, hayvan hakları ve güvenliği konusunda vatandaşları bilinçlendirmek istediklerini belirterek, bu tip eğitimlerin devam edeceğini söyledi.