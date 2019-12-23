Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>170 hayvansever eğitime katıldı

Ankara Haberleri: 170 hayvansever eğitime katıldı

ANKARA HABERLERİ

170 hayvansever eğitime katıldı

Hürriyet Haber
23.12.2019 - 16:41 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; Büyükşehir güvenlik personeli başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayvansever vatandaşlara yönelik “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” düzenledi.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ücretsiz eğitim programında; yasaklı tür ve ırkların tanımı, hayvanlarda ilk yardım, bakım ve beslenme, hayvan davranışları ve refahı ile hayvan ekolojisi konuları uzman eğitmenler tarafından ayrıntılı olarak anlatıldı. Eğitime, 170 hayvansever katıldı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, hayvan hakları ve güvenliği konusunda vatandaşları bilinçlendirmek istediklerini belirterek, bu tip eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 170 hayvansever eğitime katıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Aralık 2019 tarihinde saat 16 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 170 hayvansever eğitime katıldı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Son saniyede büyük hüsran

Son saniyede büyük hüsran

Engelli vatandaşlar merkezde buluştu

Engelli vatandaşlar merkezde buluştu
Sosyal Medyadan Sosyal Meydana

Sosyal Medyadan Sosyal Meydana

Pazarda kaba üsluba ceza

Pazarda kaba üsluba ceza

Karşıya geçmek istedi hayatını kaybetti

Karşıya geçmek istedi hayatını kaybetti

İki araca çarptı 5 kişi yaralandı

İki araca çarptı 5 kişi yaralandı

Dorse hırsızlarına Kaynak Operasyonu

Dorse hırsızlarına Kaynak Operasyonu

Önceliğimiz suyu içilebilir şekilde akıtmak

Önceliğimiz suyu içilebilir şekilde akıtmak

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara7 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

24 Aralık 2019, Salı
  • İmsak
    06:30
  • Güneş
    08:01
  • Öğle
    12:53
  • İkindi
    15:14
  • Akşam
    17:35
  • Yatsı
    19:00
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.