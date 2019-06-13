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Ankara Haberleri: 167 proje buluştu

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167 proje buluştu

Hürriyet Haber
13.06.2019 - 14:03Son Güncelleme :

Çankaya’daki 300 ortaokul ve lise öğrencisi “Çankaya Modern Teknolojiler Buluşması - 1 Kodlama” etkinliğinde projelerini sergileme olanağı buldu.

Hürriyet Haber

Çankaya Üniversitesi ile Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte, Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Ortak Alan’da 167 proje görücüye çıktı. Etkinliğe, Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sıtkı Alp, Çankaya Üniversitesi Rektörü Can Çoğun’un yanı sıra akademisyenler, okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin proje sunumlarının yanı sıra okul rehber öğretmenleri ve yöneticilerine “Siber Zorbalık”, “Bilgi Güvenliği”, “İnternet Hukuku” konulu panel, STEM öğretmenlerine “Bütünleşik STEM Eğitimi”, “Dijital Dönüşüm Eğitim İlişkisi” konulu farkındalık eğitimleri verildi. Etkinliğin sonunda öğrenci, öğretmen ve müdürlere katılım sertifikası verilerek, katılımları için teşekkür edildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 167 proje buluştu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Haziran 2019 tarihinde saat 14 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 167 proje buluştu haberi güncellenecektir.

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