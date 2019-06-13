167 proje buluştu

Çankaya Üniversitesi ile Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte, Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Ortak Alan’da 167 proje görücüye çıktı. Etkinliğe, Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sıtkı Alp, Çankaya Üniversitesi Rektörü Can Çoğun’un yanı sıra akademisyenler, okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin proje sunumlarının yanı sıra okul rehber öğretmenleri ve yöneticilerine “Siber Zorbalık”, “Bilgi Güvenliği”, “İnternet Hukuku” konulu panel, STEM öğretmenlerine “Bütünleşik STEM Eğitimi”, “Dijital Dönüşüm Eğitim İlişkisi” konulu farkındalık eğitimleri verildi. Etkinliğin sonunda öğrenci, öğretmen ve müdürlere katılım sertifikası verilerek, katılımları için teşekkür edildi.