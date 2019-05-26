16 yıl çalıştı kasayı soydu

İncek’te bir işadamının yaşadığı villadaki kasadan 220 bin Euro ve 200 bin Dolar (Yaklaşık 3 milyon Lira) çalındı. Soygun olayını araştıran Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, yaptıkları çalışmada iş adamının yanında 16 yıldır hizmetçi olarak çalışan Gülhanım Bostan’ın izine ulaştı. Villa içindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bostan’ın, para kasasının bulunduğu dolabı kurcaladığı görüntülere ulaşıldı. Hırsızlık büro ekipleri, Gülhanım Bostan ile eşini takibe aldı. Yapılan takipte Bostan çiftinin, oturdukları gecekondunun bahçesine poşet içinde bir şeyler gömdükleri belirlendi. Eve yapılan baskında Bostan çifti gözaltına alınırken, bahçedeki aramalarda ise iş adamından çaldıkları paradan 29 bin Euro ve 53 bin Lira toprağa gömülü bulundu.

5 AYRI HESABA YATIRMIŞLAR

Ekipler, Bostan çiftinin banka hesap hareketlerini de incelemeye aldı. Bostan çiftinin, çaldıkları paraların 1 buçuk milyon lirasını aynı bankada açtıkları 5 ayrı hesaba yatırdıkları belirlendi. Şüphelilerin emniyette yapılan sorgularında, Gülhanım Bostan’ın 16 yıldır iş adamının yanında hizmetçi olarak, eşi Bahtiyar Bostan’ın da bir dönem bahçıvan olarak çalıştığı öğrenildi. Bostan çifti ifadelerinde, hırsızlık yapılan kasanın anahtarını alarak ikizini yaptırdıkları, bununla da kasayı açarak paraları çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.