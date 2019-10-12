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Ankara Haberleri: 16 köpeği böyle zehirlemişler

ANKARA HABERLERİ

16 köpeği böyle zehirlemişler

Özkan ARSLAN/DHA
12.10.2019 - 11:02Son Güncelleme :

Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi’nde geçen nisan ayında 16 sokak köpeğini zehirli tavuk vererek zehirledikleri ortaya çıkan ve tutuksuz yargılanan Musa D., Levent Ö. ve Aydın G. hakkında Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sahipli hayvanı öldürmek suretiyle ‘mala zarar verme’ ve ‘çevreyi kasten kirletmek’ suçlarından açılan davanın görülmesine devam edildi.

Özkan ARSLAN/DHA

Duruşmaya tutuksuz sanıklar ile Ankara Barosu Havyan Hakları Merkezi avukatları ve çok sayıda hayvan sever katıldı. Önceki duruşmaya gelmeyen sanıklardan Aydın G. savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Kemikleri kendi iş yerinde beslediği köpeğe vermek için aldıklarını öne süren Aydın G. köpeklerin kemikleri vermeden önce zehirlendiklerini iddia etti.

GÖRÜNTÜLER İZLENECEK

Daha sonra mahkeme heyeti, dosyaya 3 sanığın köpeklere kemik verme anlarına ilişkin görüntülerin geldiğini bildirdi. Mahkeme, avukatların talebi üzerine, zehirlenmeye tam olarak hangi maddenin neden olduğu ile bu maddenin ‘Çevre Kanununa muhalefet’ kapsamında olup olmadığının tespiti için, kimya ve çevre mühendisi ile veteriner hekimden oluşacak 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlanmasına karar verdi. Bir sonraki duruşmada söz konusu görüntülerin izlenmesi için mahkeme salonunda gerekli düzenlemelerin yapılmasına da karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, 3 sanığın araçtan inerek, ellerinde poşetlerden köpeklere kemik vermesi yer alıyor. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

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