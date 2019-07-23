16 bin yavru sazan suyla buluştu

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İmdat Öksüz, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin ettikleri yaklaşık 16 bin yavru sazan balığını suyla buluşturduklarını söyledi.



EKONOMİK KATKI DA HEDEFLENİYOR



Yaban su hayatının devamlılığını sağlayarak, biyoçeşitliliğin ve balık popülasyonunun artırılmasının amaçlandığı balıklandırma çalışmaları ile ayrıca bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sağlanması da hedefleniyor. Balıklandırma çalışmaları sayesinde Başkent’te sportif olta balıkçılığı da gelişmeye başladı. Bu yıl beşinci kez yapılan balıklandırma faaliyetleri Mamak Mavi Göl, Çubuk Karagöl, Etimesgut Göksu, Gölbaşı Mogan Kızılcahamam Çeştepe, Karacaören, Yukarı Karacaören, Kırköy, Sincan Temelli’deki göl ve göletlerde gerçekleştirildi.