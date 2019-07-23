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Ankara Haberleri: 16 bin yavru sazan suyla buluştu

ANKARA HABERLERİ

16 bin yavru sazan suyla buluştu

Hürriyet Haber
23.07.2019 - 16:02Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen ‘Göl ve göletlerin balıklandırılması projesi’ kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Mavi Göl’den başlayarak, Başkent’in dört bir yanındaki göl ve göletlerde balıklandırma çalışması gerçekleştirdi.

Hürriyet Haber

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İmdat Öksüz, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin ettikleri yaklaşık 16 bin yavru sazan balığını suyla buluşturduklarını söyledi.

EKONOMİK KATKI DA HEDEFLENİYOR

Yaban su hayatının devamlılığını sağlayarak, biyoçeşitliliğin ve balık popülasyonunun artırılmasının amaçlandığı balıklandırma çalışmaları ile ayrıca bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sağlanması da hedefleniyor. Balıklandırma çalışmaları sayesinde Başkent’te sportif olta balıkçılığı da gelişmeye başladı. Bu yıl beşinci kez yapılan balıklandırma faaliyetleri Mamak Mavi Göl, Çubuk Karagöl, Etimesgut Göksu, Gölbaşı Mogan Kızılcahamam Çeştepe, Karacaören, Yukarı Karacaören, Kırköy, Sincan Temelli’deki göl ve göletlerde gerçekleştirildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 16 bin yavru sazan suyla buluştu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 16 bin yavru sazan suyla buluştu haberi güncellenecektir.

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