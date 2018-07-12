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Ankara Haberleri: 15 Temmuz şehitleri dualarla anılacak

ANKARA HABERLERİ

15 Temmuz şehitleri dualarla anılacak

Hürriyet Haber
12.07.2018 - 16:18Son Güncelleme :

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar Ankara’da dualarla anılacak.

Hürriyet Haber

Kızılay Milli İrade Meydanı’nda 15 Temmuz Pazar günü saat 21.00’da başlayacak program için Ankara Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. Meydana kurulacak sahnede 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıklarını anlatacak, dev ekranlardan milletimizin yazdığı kahramanlık destanına ilişkin filmler gösterilecek. Vatandaşların aileleri ile birlikte etkinliklere daha kolay ulaşımı için 15 Temmuz Pazar günü saat 14.00 ile 16 Temmuz Pazartesi saat 04.00 arasında EGO Otobüsleri, metro ve Ankaray da ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca hain darbe girişiminde o gece Başkent sokaklarında yaşananlarla birlikte milletimizin kahramanlık destanını anlatan fotoğraf karelerinden oluşan sergiler açacak. Ulus Heykel, Zafer Çarşısı ve Kızılay Metro İstasyonu’nda açılacak sergiler, hafta boyunca açık kalacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, herkesi Kızılay Milli İrade Meydanı’nda buluşmaya davet etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 15 Temmuz şehitleri dualarla anılacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Temmuz 2018 tarihinde saat 16 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 15 Temmuz şehitleri dualarla anılacak haberi güncellenecektir.

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