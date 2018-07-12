15 Temmuz şehitleri dualarla anılacak

Kızılay Milli İrade Meydanı’nda 15 Temmuz Pazar günü saat 21.00’da başlayacak program için Ankara Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. Meydana kurulacak sahnede 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıklarını anlatacak, dev ekranlardan milletimizin yazdığı kahramanlık destanına ilişkin filmler gösterilecek. Vatandaşların aileleri ile birlikte etkinliklere daha kolay ulaşımı için 15 Temmuz Pazar günü saat 14.00 ile 16 Temmuz Pazartesi saat 04.00 arasında EGO Otobüsleri, metro ve Ankaray da ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca hain darbe girişiminde o gece Başkent sokaklarında yaşananlarla birlikte milletimizin kahramanlık destanını anlatan fotoğraf karelerinden oluşan sergiler açacak. Ulus Heykel, Zafer Çarşısı ve Kızılay Metro İstasyonu’nda açılacak sergiler, hafta boyunca açık kalacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, herkesi Kızılay Milli İrade Meydanı’nda buluşmaya davet etti.