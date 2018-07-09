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Ankara Haberleri: 15 Temmuz direnişi materyallerle anlatılacak

ANKARA HABERLERİ

15 Temmuz direnişi materyallerle anlatılacak

Murat YILMAZ
09.07.2018 - 10:30Son Güncelleme :

Kahramankazan’da yapımı süren ‘15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde o gece ilçede darbe girişiminin engellenmesi sırasında kullanılan materyaller sergilenecek.

Murat YILMAZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi işbirliğiyle Kahramankazan’a yapılan ‘15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’ için çalışmalar sürüyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin eşyaları da sergilenecek. 10 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak olan müze 3 bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Müzede, şehit ve gazilerin eşyalarının sergilenerek anılarının yaşatılacağı interaktif uygulamalar, darbe girişiminin engellenmesi sırasında kullanılan araç lastikleri, saman balyaları gibi materyallerin sergileneceği görsel sunumlar yer alacak.

İÇİNDE KÜLTÜR MERKEZİ DE OLACAK

Modern bir yapıya sahip olacak müze, aynı zamanda bir kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon gösterim alanı ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak. İnşaat çalışmaları süren müzenin 15 Temmuz 2019’a kadar tamamlanması planlanıyor.

GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

15 Temmuz gecesi Kahramankazan’da yaşananların Türkiye ve dünya tarihine altın harflerle yazılan bir destan olduğunu ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ‘15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’ ile ilgili şunları söyledi: “Kahramankazanlıların ve tüm Türk Milleti’nin Çanakkale ruhuyla, hiçbir şey beklemeden canlarını ortaya koyarak verdikleri bu destansı mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Kahramankazan’daki ve Türkiye genelindeki tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin anıları, yaptıkları kahramanlık bu müze ile gelecek nesillere aktarılacak. Şehitlerimizin ve gazilerimizin eşyaları ile o gece tarlalarda yakılan saman balyaları, araç lastikleri de müzede sergilenecek. Kahramankazan bu müze ile 15 Temmuz gecesi milletimizin Türkiye’nin dört bir yanında sergilediği kahramanlığın ölümsüzleşeceği bir abideye kavuşmuş olacak.”

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