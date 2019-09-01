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Ankara Haberleri: 13 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor

ANKARA HABERLERİ

13 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor

Feyzullah Taş/İHA
01.09.2019 - 15:15Son Güncelleme :

Bir süre önce rahatsızlanarak Ankara Tıp Fakültesi’ne kaldırılan ve kalp yetmezliği bulunan 13 yaşındaki Avşin Demir, kalp nakli bekliyor. Avşin’e uygun kalp arayışına başlayan aile, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

Feyzullah Taş/İHA

Ankara Tıp Fakültesi’nde tedavi gören 13 yaşındaki Avşin Demir, acilen kalp nakli bekliyor. Bir süre önce rahatsızlanarak Ankara Tıp Fakültesi’ne kaldırılan ve halen burada tedavi gören Hakkari'nin Geçitli köyü nüfusuna kayıtlı Avşin Demir'in tedavisi sürüyor. Kalp yetmezliği bulunan 13 yaşındaki Avşin'e uygun kalp arayışına başlayan aile, kızlarının kurtulması için kalp nakli olması gerektiğini ifade etti. Doktorların kızları Avşin için acilen uygun kalp bulunması gerektiğini söylediğini ifade eden Demir ailesi, hastanelere ve duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, kızlarının kurtarılması için kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

13 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 13 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Eylül 2019 tarihinde saat 15 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 13 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor haberi güncellenecektir.

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