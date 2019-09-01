13 yaşındaki Avşin kalp nakli bekliyor

Ankara Tıp Fakültesi’nde tedavi gören 13 yaşındaki Avşin Demir, acilen kalp nakli bekliyor. Bir süre önce rahatsızlanarak Ankara Tıp Fakültesi’ne kaldırılan ve halen burada tedavi gören Hakkari'nin Geçitli köyü nüfusuna kayıtlı Avşin Demir'in tedavisi sürüyor. Kalp yetmezliği bulunan 13 yaşındaki Avşin'e uygun kalp arayışına başlayan aile, kızlarının kurtulması için kalp nakli olması gerektiğini ifade etti. Doktorların kızları Avşin için acilen uygun kalp bulunması gerektiğini söylediğini ifade eden Demir ailesi, hastanelere ve duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, kızlarının kurtarılması için kendilerine yardımcı olunmasını istedi.







