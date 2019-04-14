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Ankara Haberleri: 13 yaşında 15’inci ameliyatı olacak

ANKARA HABERLERİ

13 yaşında 15’inci ameliyatı olacak

Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/DHA
14.04.2019 - 10:38Son Güncelleme :

Organlarında gelişme geriliği bulunan 13 yaşındaki Ayşe Sıla Cengiz, doğduğundan beri 14 kez ameliyat oldu. 

Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/DHA

Ayşe Sıla'nın mesanesindeki rahatsızlık nedeniyle 15'inci kez ameliyata gireceği belirtildi. Kalp, bağırsak, mide, kalça ve ayaklarındaki sorunlar nedeniyle 7 yaşında yürümeye başlayan ve yüzde 98 engelli raporu bulunan Ayşe Sıla'nın annesi Gülhan Esen kızının sağlığına kavuşması amacıyla büyük mücadele veriyor. Kızının ameliyatı için yardım bekleyen, Keçiören'de yaşayan ve 3 yıl önce boşandığı eşinin ödediği nafaka ve kızı için verilen bakım maaşı ile geçimini sağlamaya çalışan Esen, “Mesanesinden ameliyat olması lazım, eğer olmazsa kanser olabilir. Kızım benim yaşama sevincim. O güldüğü zaman ben de gülüyorum. Tek istediğim onun sağlığına kavuşması” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 13 yaşında 15’inci ameliyatı olacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Nisan 2019 tarihinde saat 10 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 13 yaşında 15’inci ameliyatı olacak haberi güncellenecektir.

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