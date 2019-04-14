13 yaşında 15’inci ameliyatı olacak

Ayşe Sıla'nın mesanesindeki rahatsızlık nedeniyle 15'inci kez ameliyata gireceği belirtildi. Kalp, bağırsak, mide, kalça ve ayaklarındaki sorunlar nedeniyle 7 yaşında yürümeye başlayan ve yüzde 98 engelli raporu bulunan Ayşe Sıla'nın annesi Gülhan Esen kızının sağlığına kavuşması amacıyla büyük mücadele veriyor. Kızının ameliyatı için yardım bekleyen, Keçiören'de yaşayan ve 3 yıl önce boşandığı eşinin ödediği nafaka ve kızı için verilen bakım maaşı ile geçimini sağlamaya çalışan Esen, “Mesanesinden ameliyat olması lazım, eğer olmazsa kanser olabilir. Kızım benim yaşama sevincim. O güldüğü zaman ben de gülüyorum. Tek istediğim onun sağlığına kavuşması” dedi.
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