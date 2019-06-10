13 mahallede asfalt çalışması tamamlandı

Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonunu açan Çankaya Belediyesi, ilçede asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerin fiziki yapısına göre planlama yapan Çankaya Belediyesi, ilk etapta 13 mahallede asfalt çalışmalarını tamamladı. 123 mahallede asfalt çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, sokakların yanı sıra caddelerde ve resmi kurumlarda da tam kaplama asfalt serimini gerçekleştiriyor.

Asfalt sezonunun açılmasından bu yana 13 mahallede tam kaplama asfalt çalışmalarını tamamlayan Çankaya Belediyesi bu süreçte 23 cadde, 11 sokak ve 1 okulda tam kaplama asfalt serimini gerçekleştirdi.