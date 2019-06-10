Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>13 mahallede asfalt çalışması tamamlandı

Ankara Haberleri: 13 mahallede asfalt çalışması tamamlandı

ANKARA HABERLERİ

13 mahallede asfalt çalışması tamamlandı

Hürriyet Haber
10.06.2019 - 15:35Son Güncelleme :

Asfalt sezonunu freze işlemleriyle başlatan Çankaya Belediyesi tam kaplama, onarım ve yama asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hürriyet Haber

Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonunu açan Çankaya Belediyesi, ilçede asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerin fiziki yapısına göre planlama yapan Çankaya Belediyesi, ilk etapta 13 mahallede asfalt çalışmalarını tamamladı. 123 mahallede asfalt çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, sokakların yanı sıra caddelerde ve resmi kurumlarda da tam kaplama asfalt serimini gerçekleştiriyor.
Asfalt sezonunun açılmasından bu yana 13 mahallede tam kaplama asfalt çalışmalarını tamamlayan Çankaya Belediyesi bu süreçte 23 cadde, 11 sokak ve 1 okulda tam kaplama asfalt serimini gerçekleştirdi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 13 mahallede asfalt çalışması tamamlandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Haziran 2019 tarihinde saat 15 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 13 mahallede asfalt çalışması tamamlandı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Çadırlarda konaklayıp kıyasıya yarıştılar

Çadırlarda konaklayıp kıyasıya yarıştılar

Hak sahipleri kurayla belirlendi

Hak sahipleri kurayla belirlendi

Aynı azimle devam edeceğiz

Aynı azimle devam edeceğiz

Parklarda bakım ve onarım tamamlandı

Parklarda bakım ve onarım tamamlandı

Orman kazanırsa Süper Ligde

Orman kazanırsa Süper Ligde

Rallide büyük heyecan

Rallide büyük heyecan

Sultanlar şölene hazır

Sultanlar şölene hazır

Çek Sanatçının Sergisi CerModern’de

Çek Sanatçının Sergisi CerModern’de

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.