12 saat aralıksız müzik



Club Mirador İncek’in ev sahipliğinde bugün gerçekleşecek festivalde ‘Main Stage’ ve ‘Ares Techno Stage’ adıyla iki ayrı sahnede saat 13.00’da başlayacak DJ performansları, aralıksız olarak 12 saat boyunca devam edecek. Giorgia Angiuli, HVOB gibi elektronik müziğinin tanınmış isimleri de canlı performanslarıyla festival sahnesindeki yerini alacak.





19 FARKLI İSİM KABİNE GEÇECEK

Programda Animal Picnic, Demirabi, Deniz Kabu, İbrahim Kiper, Numeric, Ongun Tütüncü, Sayınerr, Serenay & Beste, VIIA (Live) Yiğit Tekin, Wolfson gibi isimler performanslarıyla müzikseverlerin karşısında olacak.