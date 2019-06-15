Club Mirador İncek’in ev sahipliğinde bugün gerçekleşecek festivalde ‘Main Stage’ ve ‘Ares Techno Stage’ adıyla iki ayrı sahnede saat 13.00’da başlayacak DJ performansları, aralıksız olarak 12 saat boyunca devam edecek. Giorgia Angiuli, HVOB gibi elektronik müziğinin tanınmış isimleri de canlı performanslarıyla festival sahnesindeki yerini alacak.
19 FARKLI İSİM KABİNE GEÇECEK
Programda Animal Picnic, Demirabi, Deniz Kabu, İbrahim Kiper, Numeric, Ongun Tütüncü, Sayınerr, Serenay & Beste, VIIA (Live) Yiğit Tekin, Wolfson gibi isimler performanslarıyla müzikseverlerin karşısında olacak.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 12 saat aralıksız müzik hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Haziran 2019 tarihinde saat 14 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 12 saat aralıksız müzik haberi güncellenecektir.